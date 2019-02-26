Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

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Рубрика: работа, общество

26.02.2019 08:02

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области решают вопрос о централизации кадровых процессов в региональном правительстве.

Губернатор Андрей Травников рассмотрел изменения в региональный закон «О государственной гражданской службе Новосибирской области». Руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы Валентина Дудникова сообщила, что нововведения связаны с тем, что нужно усовершенствовать законодательство в сфере обеспечения кадрами. Более того, необходимо, чтобы областной закон соответствовал федеральному.

В частности, изменения коснутся госуправления, подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе и руководителей, которым будет по силу разобраться и в межотраслевых вопросах.

«Мы предлагаем централизацию кадровых процедур, таких как формирование единых конкурсных и аттестационных комиссий, принятие решений на проведение конкурсов и замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв, а также других кадровых процедур», – заявила Валентина Дудникова.

Члены правительства согласились с тем, что нужно внести изменения в закон. Документ направят для рассмотрения в новосибирское заксобрание.

Напомним, в августе обсудили кадровый вопрос на международном форуме «Технопром» в Новосибирске.

Теги: кадры законотворчество Правительство Новосибирской области

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

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вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

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