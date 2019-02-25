Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

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Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червямиРубрика: общество
25.02.2019 20:48
фото из группы «Новокузнецк онлайн» в соцсети «ВКонтакте»
После сообщений о том, что в магазинах Новокузнецка продают конфеты с сомнительной начинкой, за дело взялась региональная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей.
Роспотребнадзор по Кемеровской области начал проверку в отношении ООО «Розница К-1» после появившейся в интернете информации о том, что жители Новокузнецка находят в конфетах живых червяков.
Всё началось с того, что на прошедших выходных в группе «Новокузнецк онлайн» во «ВКонтакте» мужчина опубликовал фото шоколадных конфет, внутри одной из которых оказались живые черви.
«Я всё понимаю, может и не их (магазина, где купили конфеты — прим.ред) вина, но всё таки, там рядом школа и будьте внимательнее, прежде чем дать ребёнку такую конфету», – написал очевидец.
В комментариях к посту откликнулось немало других горожан, которым тоже не посчастливилось купить червивые конфеты и в других магазинах города.
Напомним, в октябре стало известно, как гвоздь в сахарной глазури стал оружием в битве кондитерских в Новосибирске.
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Лента новостей
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