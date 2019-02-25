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Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

Рубрика: общество

25.02.2019 20:48

фото из группы «Новокузнецк онлайн» в соцсети «ВКонтакте»

После сообщений о том, что в магазинах Новокузнецка продают конфеты с сомнительной начинкой, за дело взялась региональная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Роспотребнадзор по Кемеровской области начал проверку в отношении ООО «Розница К-1» после появившейся в интернете информации о том, что жители Новокузнецка находят в конфетах живых червяков.

Всё началось с того, что на прошедших выходных в группе «Новокузнецк онлайн» во «ВКонтакте» мужчина опубликовал фото шоколадных конфет, внутри одной из которых оказались живые черви.

«Я всё понимаю, может и не их (магазина, где купили конфеты — прим.ред) вина, но всё таки, там рядом школа и будьте внимательнее, прежде чем дать ребёнку такую конфету», – написал очевидец.

В комментариях к посту откликнулось немало других горожан, которым тоже не посчастливилось купить червивые конфеты и в других магазинах города.

Напомним, в октябре стало известно, как гвоздь в сахарной глазури стал оружием в битве кондитерских в Новосибирске.

 

Теги: еда социальные сети Роспотребнадзор проверки

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