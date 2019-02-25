Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

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Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в КраснодареРубрика: общество
25.02.2019 18:29
фото с сайта мвд.рф
Тяга к путешествиям толкнула 16-летнюю сибирячку сбежать из детского дома, однако её подвела пагубная привычка.
Полицейские нашли на железнодорожном вокзале в Краснодаре 16-летнюю девочку, находящуюся в федеральном розыске. Подросток сбежала из детского дома в Новосибирске.
Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на девушку, потому что она курила в неположенном месте. Документов с собой у неё не было, зато уже в дежурной части выяснили, что она находится в розыске.
Сама девушка объяснила полицейским, что не хотела находиться в детдоме, потому что ей хотелось свободы и путешествия в тёплые края. Но в скором времени она отправится обратно в холодную Сибирь.
Напомним, 25 февраля в Новосибирске нашли пропавшую девушку с необычной внешностью.
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После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку
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