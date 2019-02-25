Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

фото с сайта мвд.рф

Тяга к путешествиям толкнула 16-летнюю сибирячку сбежать из детского дома, однако её подвела пагубная привычка.

Полицейские нашли на железнодорожном вокзале в Краснодаре 16-летнюю девочку, находящуюся в федеральном розыске. Подросток сбежала из детского дома в Новосибирске.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на девушку, потому что она курила в неположенном месте. Документов с собой у неё не было, зато уже в дежурной части выяснили, что она находится в розыске.

Сама девушка объяснила полицейским, что не хотела находиться в детдоме, потому что ей хотелось свободы и путешествия в тёплые края. Но в скором времени она отправится обратно в холодную Сибирь.

Напомним, 25 февраля в Новосибирске нашли пропавшую девушку с необычной внешностью.