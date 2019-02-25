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Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

Рубрика: проиcшествия

25.02.2019 10:50

фото МАСС Новосибирск

По факту смерти рабочего в кинотеатре «Космос» СУ СК РФ по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку. 

Информация о трагедии поступила на телефон МАСС вечером в минувшую пятницу, 23 февраля. В здании бывшего кинотеатра «Космос», которое находится на реконструкции, обрушились плиты перекрытий. Под обломками оказался один из рабочих. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался ещё до приезда медиков. 

Как сообщил Сиб.фм старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин, на месте трагедии работали следователи. 

«Оперативные сотрудники следственного комитета провели осмотр места происшествия. Изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза», – добавил Дмитрий Чечулин. 

Напомним, 13 февраля в Кузбассе в забое породой завалило трёх шахтеров, один человек погиб. 

Теги: Следственный комитет

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сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

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