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Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»Рубрика: проиcшествия
25.02.2019 10:50
фото МАСС Новосибирск
По факту смерти рабочего в кинотеатре «Космос» СУ СК РФ по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку.
Информация о трагедии поступила на телефон МАСС вечером в минувшую пятницу, 23 февраля. В здании бывшего кинотеатра «Космос», которое находится на реконструкции, обрушились плиты перекрытий. Под обломками оказался один из рабочих. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался ещё до приезда медиков.
Как сообщил Сиб.фм старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин, на месте трагедии работали следователи.
«Оперативные сотрудники следственного комитета провели осмотр места происшествия. Изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза», – добавил Дмитрий Чечулин.
Напомним, 13 февраля в Кузбассе в забое породой завалило трёх шахтеров, один человек погиб.
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