Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

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Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы НовосибирскаРубрика: общество
25.02.2019 21:38
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
Сибирячка планировала угостить детей и родственников фруктами из Таиланда, но, прибыв на родину, обнаружила, что кто-то хозяйничал в её багаже.
О произошедшем жительница Новосибирска рассказала в соцсетях. 22 февраля она прилетела в Толмачёво из Таиланда. Женщина везла с собой много вещей, в том числе корзины с фруктами, перемотанными пакетами. Получив спустя целый час ожидания свой багаж, она заметила, что пакеты были порваны. От усталости сибирячка не стала ничего проверять на месте и решила, что они порвались из-за транспортировки.
Уже только дома она обнаружила, что в корзинах не хватало фруктов. Более того, вместо них там были шкурки, косточки и огрызки.
«Люди везут фрукты родственникам в подарок и, как правило, дети лезут в эти корзины самыми первыми. Вместо фруктов видеть, что родители им привезли мусор... обидно», – прокомментировала женщина случившееся.
Напомним, в феврале «Победа» внесла изменения в правила провоза багажа по решению суда.
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