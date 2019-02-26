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Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

Рубрика: наука

26.02.2019 07:04

фото с сайта pixabay.com

Специалисты предположили, что соль может спровоцировать у человека аллергию.

Учёные Технического университета Мюнхена обнаружили, что отложения поваренной соли в человеческом организме приводит к тому, что развиваются иммунные реакции. Дело в том, что хлорид натрия влияет на Т-клетки. Они же, в свою очередь, очень важны организму для устойчивости к инфекциям.

Результаты исследования учёных, опубликованные на сайте MedicalXpress, показали, что из-за соли эти Т-клетки вырабатывают слишком много определённого вида белков, которые при большом количестве часто вызывают развитие воспалений на коже.

После, учёные проверили предположение, проведя тест образцов кожи людей, страдающих атопическим дерматитом. Выяснилось, что уровень соли в больных участках в 30 раз выше.

Напомним, в феврале американские учёные создали таблетку для инсулиновых диабетиков.

Теги: здоровье еда

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