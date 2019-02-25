Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

фотография с сайта gorsovetnsk.ru

В Новосибирске скончался один из самых активных борцов за сохранение исторического облика улицы Богдана Хмельницкого.

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец скончался 25 февраля. Об этом сообщила депутат горсовета Наталья Пинус на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Прибаловец скоропостижно скончался у себя дома. Возможной причиной смерти называют проблемы с сердцем.

Депутат родился в 1971 году в Новосибирске, окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления. Долгое время работал на производственном монтажно-строительном предприятии «Электрон» на разных должностях.

В 2009 году стал главой исполкома Совета директоров оборонных предприятий Калининского района Новосибирска. Избирался в горсовет в 2010 и 2015 годах. Входил в комиссию по городскому хозяйству.

Депутат активно защищал интересы избирателей на округе № 12 в Калининском районе. Он выступал против застройки улицы Богдана Хмельницкого, был активным противником сноса Дома спорта и клуба «Отдых», а также отстаивал идею придания улице статуса особо охраняемой территории. Регулярно поднимал проблемы городского хозяйства на сессиях горсовета.

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