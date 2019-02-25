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Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

Рубрика: общество

25.02.2019 14:24

фотография с сайта gorsovetnsk.ru

В Новосибирске скончался один из самых активных борцов за сохранение исторического облика улицы Богдана Хмельницкого.

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец скончался 25 февраля. Об этом сообщила депутат горсовета Наталья Пинус на своей странице в социальной сети Facebook. 

Дмитрий Прибаловец скоропостижно скончался у себя дома. Возможной причиной смерти называют проблемы с сердцем.

Депутат родился в 1971 году в Новосибирске, окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления. Долгое время работал на производственном монтажно-строительном предприятии «Электрон» на разных должностях.

В 2009 году стал главой исполкома Совета директоров оборонных предприятий Калининского района Новосибирска. Избирался в горсовет в 2010 и 2015 годах. Входил в комиссию по городскому хозяйству.

Депутат активно защищал интересы избирателей на округе № 12 в Калининском районе. Он выступал против застройки улицы Богдана Хмельницкого, был активным противником сноса Дома спорта и клуба «Отдых», а также отстаивал идею придания улице статуса особо охраняемой территории. Регулярно поднимал проблемы городского хозяйства на сессиях горсовета.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким.

Теги: политика депутаты смерть

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Предложить новость

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

сегодня 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

сегодня 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

сегодня 13:23 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

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