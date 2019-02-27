В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

ФОТО ГК «Стрижи»

Организаторы праздника в «Стрижах» объединили все спортивные направления микрорайона и поддержали сторонников здорового образа жизни.

В «Стрижах» в честь Дня защитника Отечества провели семейный спортивный праздник «Сила семьи – сила России». Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Стрижи», состязания провели совместно с местным молодёжным центром и спортивным велнес-центром «Строй». В состав каждой команды обязательно входили участники разного возраста – папа с сыном или старший брат с младшим братом. Мальчики и мужчины проходили испытания на скорость, силу и точность, а их матери, жёны и сёстры громко и активно поддерживали своих героев.

Весь день в микрорайоне звучала весёлая музыка, а в перерывах между состязаниями зрителей развлекали показательные выступления спортсменов.

«Мы уверены, что каждый мужчина достоин самого лучшего и высокого звания. Они наши защитники и наша гордость. Мы показали всему городу, где живут яркие и сильные семьи», – рассказали в группе компаний «Стрижи».

В итоге без подарков никто не ушёл – все участники получили награды и поощрительные призы.

Для растущего микрорайона такие семейные праздники уже стали доброй традицией. Теперь жители с нетерпением ждут, какие сюрпризы им приготовят в честь 8 марта, на Масленицу и на Пасху.

Напомним, в декабре в Заельцовском районе сдали первый дом жилого комплекса «Солнечные часы».