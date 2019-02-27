В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

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Рубрика: недвижимость

27.02.2019 09:22

ФОТО ГК «Стрижи»

Организаторы праздника в «Стрижах» объединили все спортивные направления микрорайона и поддержали сторонников здорового образа жизни. 

В «Стрижах» в честь Дня защитника Отечества провели семейный спортивный праздник «Сила семьи – сила России». Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Стрижи», состязания провели совместно с местным молодёжным центром и спортивным велнес-центром «Строй». В состав каждой команды обязательно входили участники разного возраста – папа с сыном или старший брат с младшим братом. Мальчики и мужчины проходили испытания на скорость, силу и точность, а их матери, жёны и сёстры громко и активно поддерживали своих героев. 

Весь день в микрорайоне звучала весёлая музыка, а в перерывах между состязаниями зрителей развлекали показательные выступления спортсменов. 

«Мы уверены, что каждый мужчина достоин самого лучшего и высокого звания. Они наши защитники и наша гордость. Мы показали всему городу, где живут яркие и сильные семьи», – рассказали в группе компаний «Стрижи».

В итоге без подарков никто не ушёл – все участники получили награды и поощрительные призы. 

Для растущего микрорайона такие семейные праздники уже стали доброй традицией. Теперь жители с нетерпением ждут, какие сюрпризы им приготовят в честь 8 марта, на Масленицу и на Пасху.

Напомним, в декабре в Заельцовском районе сдали первый дом жилого комплекса «Солнечные часы». 

Теги: семьи спорт праздник

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В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

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