В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

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В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелковРубрика: общество
25.02.2019 17:37
фото с сайта Минобороны России
На протяжении недели под Кемеровом проходят учения мотострелковой бригады ЦВО.
В Кемеровской области состоялись учения мотострелковой бригады Центрального военного округа. В манёврах задействовали более двух тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники.
Мотострелки ЦВО прибыли в парк боевых машин, там они подготовили технику и вооружение. После этого солдаты и офицеры на штатной технике совершили марш в назначенный район.
На протяжении недели военнослужащие отработают организацию взаимодействия с подразделениями, оборудование огневых позиций. Во время учений будет использован накопленный опыт ведения современных вооружённых конфликтов.
Учения проходят под руководством командующего 41-й общевойсковой армией, генерал-майора Якова Резанцева. В мероприятии также участвует командный состав частей и подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири.
Напомним, ранее в Кемеровской области военные инженеры отработали поиск и уничтожение мин-растяжек с помощью «кошек».
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