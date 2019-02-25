В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

фото с сайта Минобороны России

На протяжении недели под Кемеровом проходят учения мотострелковой бригады ЦВО.

В Кемеровской области состоялись учения мотострелковой бригады Центрального военного округа. В манёврах задействовали более двух тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники.

Мотострелки ЦВО прибыли в парк боевых машин, там они подготовили технику и вооружение. После этого солдаты и офицеры на штатной технике совершили марш в назначенный район.

На протяжении недели военнослужащие отработают организацию взаимодействия с подразделениями, оборудование огневых позиций. Во время учений будет использован накопленный опыт ведения современных вооружённых конфликтов.

Учения проходят под руководством командующего 41-й общевойсковой армией, генерал-майора Якова Резанцева. В мероприятии также участвует командный состав частей и подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири.

Напомним, ранее в Кемеровской области военные инженеры отработали поиск и уничтожение мин-растяжек с помощью «кошек».