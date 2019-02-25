В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шесть человек на «девятке» врезались в припаркованный грузовик.

В Ленинском районе Новосибирска ночью 25 февраля автомобиль ВАЗ-21093 с шестью людьми внутри врезался в грузовой автомобиль Mercedes. В результате аварии погибло двое пассажиров легкового автомобиля, третий умер в машине скорой помощи, ещё трое были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами. Авария произошла в 4:50.

«В пути следования по улице Троллейной в сторону 9 Гвардейской Дивизии у дома № 85 автомобиль ВАЗ-21093 совершил наезд на припаркованный контейнеровоз Mercedes. Водитель грузового автомобиля не пострадал. В момент аварии погибли двое мужчин, ещё один скончался в карете скорой помощи», – прокомментировал инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков.

Напомним, в Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом.