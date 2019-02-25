В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

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В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркетаРубрика: проиcшествия
25.02.2019 19:03
фото Михаила Докукина
Оставленная кем-то в магазине сумка встревожила посетителей, сотрудников магазина, а также полицию.
Эвакуация произошла сегодня, 25 февраля, в супермаркете « Пятёрочка» на улице Блюхера, 71. Как сообщили Сиб.фм очевидцы, причиной стал забытый кем-то дипломат.
Людей из здания вывели, на место приехала полиция, а территорию оцепили. Что же находится в дипломате на данный момент не известно.
Напомним, с 16 по 17 февраля три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области.
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Лента новостей
После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку
Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре
В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков
Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец
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«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»
Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»
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