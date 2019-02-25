В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

фото Михаила Докукина

Оставленная кем-то в магазине сумка встревожила посетителей, сотрудников магазина, а также полицию.

Эвакуация произошла сегодня, 25 февраля, в супермаркете « Пятёрочка» на улице Блюхера, 71. Как сообщили Сиб.фм очевидцы, причиной стал забытый кем-то дипломат.

Людей из здания вывели, на место приехала полиция, а территорию оцепили. Что же находится в дипломате на данный момент не известно.

Напомним, с 16 по 17 февраля три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области.