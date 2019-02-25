В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

ФОТО СГК

Автомобильное движение будет затруднено больше чем на неделю.

На пересечении улицы Салтыкова-Щедрина и проспекта Димитрова устраняют дефект на участке теплотрассы. Из-за ремонтных работ ограничено движение транспорта с 23 февраля по 4 марта. Об этом сообщили в группе СГК в социальной сети «ВКонтакте».

Теплоэнергетики устраняют дефект теплотрассы диаметром 700 миллиметров. По проспекту Димитрова рядом с домом № 1 проезжая часть сужена на 4,5 метра. По улице Салтыкова-Щедрина сужение на 1,5 метра.

По данным сервисов Яндекса, серьёзных пробок на данном участке дороги сейчас нет.

Напомним, теплоэнергетики, воспользовавшись потеплением, провели крупный ремонт труб в Новосибирске.