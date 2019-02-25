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В Новосибирске продолжится весеннее потепление

Рубрика: общество

25.02.2019 09:39

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Синоптики обещают по-настоящему весеннее начало марта, температура воздуха поднимется до +3.

По сообщению Гидрометцентра, в понедельник, 25 февраля, в Новосибирске ожидается -4 градуса днём и до -10 ночью, возможны кратковременные осадки в виде небольшого снега. Во вторник погода практически не изменится – температура воздуха составит от -4 до -8 градусов. 27 февраля столбик термометра поднимется до +1 градуса. В последний день февраля в городе ожидается от -1 до -11 градусов, возможны кратковременные осадки. Начало марта будет тёплым, к концу недели в Новосибирске температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Ранее дежурный синоптик Гидрометцентра России Лариса Дрожжина отметила, что погода в Сибири «опережает календарь». Температура воздуха превышает обычные значения на 5-8, а иногда и на 12 градусов. Эксперты считают, что такие аномалии вызваны циклонами, которые перемещаются с запада на восток и несут с собой очень тёплый атлантический воздух.

Напомним, в преддверии весны эксперты назвали самые полезные соки.

Теги: погода Гидрометцентр

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Предложить новость

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Пляж и лес Академгородка хотят защитить от застройки с помощью петиции

сегодня 08:58 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самые полезные соки накануне весны

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Двойня, миллиард, стриптиз - Итоги недели Сиб.фм

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Почти 3,5 тысячи человек подписали петицию в поддержку Евгения Покушалова

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Огонь уничтожил дом, баню и гараж в Новосибирске

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

Полиция разыскивает очевидцев наезда на подростка в Новосибирске

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Более 680 фейерверков взмыли в небо над Новосибирском в День защитника Отечества

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Крон и Ванда собрали почти 15 тысяч рублей на лекарства для диких животных

вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Второй день противостояния у лицея «Надежда Сибири» снова оказался провальным для строителей

вчера 11:38 Общество 0 Коммент.

Организовавшая стриптиз сотрудница полиции Улан-Удэ уволена из органов

вчера 10:51 Общество 2 Коммент.

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

вчера 09:51 Хроника 1 Коммент.

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