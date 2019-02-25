В Новосибирске продолжится весеннее потепление

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Синоптики обещают по-настоящему весеннее начало марта, температура воздуха поднимется до +3.

По сообщению Гидрометцентра, в понедельник, 25 февраля, в Новосибирске ожидается -4 градуса днём и до -10 ночью, возможны кратковременные осадки в виде небольшого снега. Во вторник погода практически не изменится – температура воздуха составит от -4 до -8 градусов. 27 февраля столбик термометра поднимется до +1 градуса. В последний день февраля в городе ожидается от -1 до -11 градусов, возможны кратковременные осадки. Начало марта будет тёплым, к концу недели в Новосибирске температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Ранее дежурный синоптик Гидрометцентра России Лариса Дрожжина отметила, что погода в Сибири «опережает календарь». Температура воздуха превышает обычные значения на 5-8, а иногда и на 12 градусов. Эксперты считают, что такие аномалии вызваны циклонами, которые перемещаются с запада на восток и несут с собой очень тёплый атлантический воздух.

Напомним, в преддверии весны эксперты назвали самые полезные соки.