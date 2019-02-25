В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

фото предоставил Гёте-Институт в Новосибирске

Четыре новосибирских театра представят новые немецкие пьесы из антологии «ШАГ-5».

3 и 4 марта на фестивале MINIFEST зрителям представят эскизы современных немецких пьес. Мероприятие объединит четыре новосибирских театра – «Глобус», «Первый театр», «Старый дом» и «Мастерскую Крикливого и Панькова». Организатор фестиваля – Гёте-Институт в Новосибирске.

3 марта

17:00 – эскиз пьесы Макси Обексер «Нелегальная помощь» – об актуальной для Европы теме помощи беженцам. Режиссёр – Никита Щетинин, театр-студия «Первый театр».

20:00 – эскиз пьесы Роланда Шиммельпфеннига «Великий пожар» – философская поэма о красоте и неизбежности апокалипсиса. В постановке резидентов «Мастерской Крикливого и Панькова».

4 марта

18:30 – эскиз пьесы Лукаса Холлигера «Монстры крушат высотки» столкнёт интеллектуальную пару из мира культуры и семью «из народа». Режиссер – Джемма Аветисян, театр «Старый дом».

21:00 – эскиз пьесы Терезии Вальзер «Затишье перед бурей» вскроет всю подноготную актерской профессии. Режиссер – Алексей Крикливый, театр «Глобус».

После эскизов зрители смогут принять участие в обсуждении вместе с членом экспертного совета национальной премии «Золотая маска» Оксаной Ефременко, а также театральным критиком из Санкт-Петербурга Татьяной Джуровой.

Пьесы новосибирского фестиваля входят в антологию «ШАГ-5». Сборник включает в себя серию альманахов с профессиональными переводами современной немецкой драматургии. Это совместный проект Гёте-Института в Новосибирске, Австрийского культурного форума и Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция. «ШАГ-5» состоит из 10 пьес, которые были написаны в последние семь лет и имели успех на немецкоязычной сцене. Произведения иллюстрируют разнообразные жанры, драматургические средства и техники, а главное, приглашают зрителя к обсуждению актуальнейших проблем современности.

Фестиваль пройдёт в лекторий-баре «ПОТОК», по адресу улица Депутатская, 46. Для участия в мероприятии зрителям необходимо зарегистрироваться на сайте. Вход свободный

Напомним, в феврале директор «Старого дома» рассказала Сиб.фм о проектах в направлении нового театра.