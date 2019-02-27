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В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

Рубрика: общество

27.02.2019 13:09

фото предоставлено АО «РЭС»

Модернизация объектов энергетики в Новосибирском районе позволит улучшить качество электроснабжения.

Предприятие АО «РЭС» реконструировало линии электропередачи и электрическую подстанцию, чтобы обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение жителей села Толмачёво. Энергетики построили новую воздушную линию и перераспределили на неё нагрузку с уже существующих. Модернизация особенно актуальна для Толмачёво, так как здесь активно развивается индивидуальная жилая застройка. 

В «РЭС» отметили, что в конце 2018 года участились обращения жителей населённого пункта по поводу перебоев в энергоснабжении. После проведённых проверок эксперты установили, что причина проблем – воровство со стороны недобросовестных потребителей, которые используют скрытую проводку или самовольно подключаются к сети и тем самым перегружают сеть. Например, вместо официально оформленной мощности в 300 кВт энерговор может на самом деле потреблять в 10 раз больше. Несколько таких «экономных» потребителей могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу. Тем более, в холодное время года, когда массово используются мощные электрообогреватели.

В итоге фактическая потребляемая электрическая мощность объектов села Толмачёво значительно превысила расчётную, что вызвало срабатывание автоматики. Причиной аварийных отключений стали действия недобросовестных потребителей, проживающих по соседству, а не техническое состояние электрических сетей.

Рейды сотрудников «РЭС» не всегда дают результат, так как многие потребители не допускают специалистов к приборам учёта. Единственный выход в такой ситуации – установка системы автоматизированного контроля потребления электроэнергии, которая позволит исключить факты мошенничества. 

Специалисты напоминают, что борьба с нарушителями позволяет не только обеспечить стабильное качество электроэнергии, но и повысить пожарную безопасность. Так как любое вмешательство в работу прибора учёта, в том числе неправильное подключение и другие повреждения, может стать причиной пожара из-за короткого замыкания.

Сообщить об известных случаях незаконного потребления электроэнергии можно, позвонив по телефону +7 383 289-41-00, заполнив форму на сайте или отправив сообщение на номер +7 913 375-25-75 через WhatsApp или Viber.

Напомним, в январе нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией.

Теги: мошенничество электричество

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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