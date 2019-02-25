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«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»Рубрика: общество
25.02.2019 12:25
фото с сайта wikipedia.org
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения самой престижной кинонаграды.
Сегодня, 25 февраля, в Голливуде назвали победителей ежегодной кинопремии «Оскар». Самым титулованным фильмом стала «Богемская рапсодия», кинокартина получила награды за лучший монтаж, лучший звук и монтаж звука. Исполнитель главной роли Рами Малек признан лучшим актёром. При этом один из лидеров по количеству номинаций в этом году, фильм «Власть», в итоге получил только одну награду за лучший грим и причёски.
Лучший фильм – «Зеленая книга», режиссёр Питер Фарелли.
Номинанты: «Звезда родилась», «Фаворитка», «Чёрный клановец», «Чёрная пантера», «Власть», «Богемская история», «Рома».
Лучший режиссёр – Альфонсо Куарон — «Рома».
Номинанты: Адам МакКей — «Власть», Спайк Ли — «Чёрный клановец», Павел Павликовский — «Холодная война», Йоргос Лантимос — «Фаворитка».
Лучшая женская роль – Оливия Колман — «Фаворитка».
Номинантки: Гленн Клоуз — «Жена», Леди Гага — «Звезда родилась», Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?», Ялица Апарисио — «Рома», Леди Гага — «Звезда родилась».
Лучшая мужская роль – Рами Малек – «Богемская рапсодия».
Номинанты: Кристиан Бэйл — «Власть», Вигго Мортенсен — «Зелёная книга», Брэдли Купер — «Звезда родилась», Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности».
Лучшая песня – «Shallow» – «Звезда родилась».
Номинанты: «All the Stars» – «Чёрная Пантера», «Girl In The Movies» – «Пышка», «I’ll Fight» – «RBG», «The Place Where Lost Things Go» – «Мэри Поппинс возвращается» (Марк Шэймен).
Лучший композитор — Людвиг Горансон («Чёрная пантера»).
Номинанты: «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Мэри Поппинс возвращается», «Остров собак», «Чёрный клановец».
Лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг «Если Бил-стрит могла бы заговорить».
Номинантки: Эмма Стоун – «Фаворитка», Рэйчел Вайс – «Фаворитка», Эми Адамс – «Власть», Марина Де Тавира – «Рома».
Лучший оригинальный сценарий – Питер Фарелли, Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри («Зелёная книга»).
Номинанты: «Фаворитка», «Рома», «Власть», «Дневник пастыря».
Лучший адаптированный сценарий – Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллмотт («Чёрный клановец»).
Номинанты: «Баллада Бастера Скраггса», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Звезда родилась», «Сможете ли вы меня простить?».
Лучший документальный фильм — Free Solo («Свободный подъём в одиночку»).
Номинанты: «RBG», «Minding the Gap», «Of Fathers and Sons», «Округ Хейл утром и вечером».
Лучший грим и причёски — «Власть».
Номинанты: «Две королевы», «На границе миров».
Лучшие костюмы – «Чёрная пантера».
Номинанты: «Баллада бастера Скрагсса», «Чёрная Пантера», «Фаворитка», «Мэри Поппинс возвращается», «Две королевы».
Лучший художник-постановщик – Ханна Бичлер и Джей Карт («Чёрная пантера»).
Номинанты: «Фаворитка», «Человек на Луне», «Рома», «Чёрная пантера», «Мэри Поппинс возвращается».
Лучший оператор – Альфонсо Куарон («Рома»).
Номинанты: «Работа без авторства», «Фаворитка», «Холодная война», «Звезда родилась».
Лучший монтаж звука – Нина Хартстоун и Джон Ворхерст («Богемская рапсодия»).
Номинанты: «Человек на Луне», «Тихое место», «Чёрная Пантера», «Рома».
Лучшее сведение звука – Поль Месси, Тим Каваджин и Джон Казани («Богемская рапсодия»).
Номинанты: «Рома», «Человек на Луне», «Звезда родилась», «Чёрная пантера».
Лучший фильм на иностранном языке – «Рома» (Мексика), режиссёр Альфонсо Куарон.
Номинанты: «Холодная война» (Польша), «Магазинные воришки» (Япония), «Капернаум» (Ливан), «Работа без авторства» (Германия).
Лучший монтаж – Джон Оттман, «Богемская рапсодия».
Номинанты: «Зелёная книга», «Чёрный клановец», «Фаворитка», «Власть».
Лучший актёр второго плана — Махершала Али («Зелёная книга»).
Номинанты: Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Сэм Эллиотт – («Звезда родилась»), Адам Драйвер («Чёрный клановец»), Сэм Рокуэлл («Власть»).
Лучший анимационный фильм – «Человек-паук: Через вселенные».
Номинанты: «Суперсемейка 2», «Ральф против интернета», «Остров собак», «Мирай из будущего».
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Бао», режиссёр Доми Ши.
Номинанты: «Выходные», «Один маленький шаг», «Поздний полдень», «Поведение животных».
Лучший короткометражный документальный фильм — «Period. End of Sentence» («Точка. Конец предложения»), режиссёр Райха Зехтабчи.
Номинанты: «Конец игры», «Ночь в саду», «Life Boat», «Black Sheep».
Лучшие визуальные эффекты — Пол Ламберт, Йен Хантер, Тристиан Майлз, Джей Ди Шволм («Человек на Луне»).
Номинанты: «Мстители: Война бесконечности», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», «Первому игроку приготовиться», «Кристофер Робин».
Лучший короткометражный игровой фильм — «Кожа», режиссёр Гай Наттив.
Номинанты: «Мать», «Задержание», «Дикарь», «Маргарита».
Напомним, ранее медиаобозреватель Сиб.фм рассказал о главных номинантах премии «Оскар-2019», о фильмах «Фаворитка», «Зелёная книга» и «Власть».
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