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Кража крупной суммы денег из сейфа новосибирской компании попала на видеозапись камер наблюдения

Рубрика: проиcшествия

25.02.2019 13:40

фото сайта pixabay.com

Жительницу Новосибирска подозревают в похищении денег и оформлении фиктивных договоров на кредиты. 

Молодую сотрудницу одной из новосибирских компаний обвинили в краже 250 тысяч рублей у финансовой организации. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. 

Два года назад девушку приняли на должность специалиста по работе с клиентами. Компания занималась денежным и финансовым посредничеством, а также предоставляла денежные ссуды под залог недвижимого имущества. 

Проработав около года, 25-летняя сотрудница однажды не пришла на работу. Сотрудники службы безопасности посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что накануне девушка открыла рабочий сейф и взяла из него деньги. 

Помимо этого выяснилось, что она использовала данные бывших клиентов, чтобы оформлять фиктивные договоры займов. Подозреваемая признала свою вину. Кражи она объяснила тем, что у неё сложилась трудная финансовая ситуация. 

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу сразу по двум статьям – за мошенничество и растрату. Максимальное наказание по каждой из них может составить до шести лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа. 

Напомним, в начале февраля директора строительной компании обвинили в краже 1,4 миллиона рублей.

Теги: кража финансовая компания фиктивные договора

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Предложить новость

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

сегодня 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт фестиваль немецкой драмы

сегодня 15:56 Афиша 0 Коммент.

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Умер депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Прибаловец

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города

сегодня 13:23 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

«Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар»

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Мэра Бердска допрашивают по коррупционному делу

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Следком расследует гибель рабочего под плитой в новосибирском кинотеатре «Космос»

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске продолжится весеннее потепление

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

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