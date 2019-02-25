Кража крупной суммы денег из сейфа новосибирской компании попала на видеозапись камер наблюдения

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Жительницу Новосибирска подозревают в похищении денег и оформлении фиктивных договоров на кредиты.

Молодую сотрудницу одной из новосибирских компаний обвинили в краже 250 тысяч рублей у финансовой организации. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Два года назад девушку приняли на должность специалиста по работе с клиентами. Компания занималась денежным и финансовым посредничеством, а также предоставляла денежные ссуды под залог недвижимого имущества.

Проработав около года, 25-летняя сотрудница однажды не пришла на работу. Сотрудники службы безопасности посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что накануне девушка открыла рабочий сейф и взяла из него деньги.

Помимо этого выяснилось, что она использовала данные бывших клиентов, чтобы оформлять фиктивные договоры займов. Подозреваемая признала свою вину. Кражи она объяснила тем, что у неё сложилась трудная финансовая ситуация.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу сразу по двум статьям – за мошенничество и растрату. Максимальное наказание по каждой из них может составить до шести лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.

Напомним, в начале февраля директора строительной компании обвинили в краже 1,4 миллиона рублей.