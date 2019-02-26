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Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым углом

Рубрика: общество

26.02.2019 17:33

коллаж Сиб.фм

Известные новосибирские политики конца XX века встретятся в музее и обсудят спорные моменты этого переломного времени. 

В музее города Новосибирска 27 февраля пройдёт очередная встреча в формате исторической гостиной. Участники дискуссии вспомнят и обсудят события 80-х и 90-х годов. Организаторы мероприятия – сам музей и «Дискуссионный клуб» Аркадия Янковского. Также на встречу приглашён Иван Индинок – бывший мэр столицы Сибири и губернатор Новосибирской области. 

«Я и, тем более, Индинок что-то оставили в политической жизни города. Есть что вспомнить и о чём поспорить. И молодые смогут узнать много нового. Я лично отвечу на все вопросы и покажу то, что нигде не было опубликовано», – поделился Аркадий Янковский на странице «Дискуссионного клуба» в социальной сети Facebook.

Напомним, в конце января в Новосибирске показали уникальное музейное шоу.

Теги: политика Музей города Новосибирска музей

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Лента новостей

Предложить новость

На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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