Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым углом

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Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым угломРубрика: общество
26.02.2019 17:33
коллаж Сиб.фм
Известные новосибирские политики конца XX века встретятся в музее и обсудят спорные моменты этого переломного времени.
В музее города Новосибирска 27 февраля пройдёт очередная встреча в формате исторической гостиной. Участники дискуссии вспомнят и обсудят события 80-х и 90-х годов. Организаторы мероприятия – сам музей и «Дискуссионный клуб» Аркадия Янковского. Также на встречу приглашён Иван Индинок – бывший мэр столицы Сибири и губернатор Новосибирской области.
«Я и, тем более, Индинок что-то оставили в политической жизни города. Есть что вспомнить и о чём поспорить. И молодые смогут узнать много нового. Я лично отвечу на все вопросы и покажу то, что нигде не было опубликовано», – поделился Аркадий Янковский на странице «Дискуссионного клуба» в социальной сети Facebook.
Напомним, в конце января в Новосибирске показали уникальное музейное шоу.
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