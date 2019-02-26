Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым углом

коллаж Сиб.фм

Известные новосибирские политики конца XX века встретятся в музее и обсудят спорные моменты этого переломного времени.

В музее города Новосибирска 27 февраля пройдёт очередная встреча в формате исторической гостиной. Участники дискуссии вспомнят и обсудят события 80-х и 90-х годов. Организаторы мероприятия – сам музей и «Дискуссионный клуб» Аркадия Янковского. Также на встречу приглашён Иван Индинок – бывший мэр столицы Сибири и губернатор Новосибирской области.

«Я и, тем более, Индинок что-то оставили в политической жизни города. Есть что вспомнить и о чём поспорить. И молодые смогут узнать много нового. Я лично отвечу на все вопросы и покажу то, что нигде не было опубликовано», – поделился Аркадий Янковский на странице «Дискуссионного клуба» в социальной сети Facebook.

Напомним, в конце января в Новосибирске показали уникальное музейное шоу.