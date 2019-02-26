На Байкале развернули самый большой флаг России

Фото с сайта ГУ МЧС по Иркутской области

Площадь флага составляла 1423 квадратных метра; чтобы его поднять, потребовалось 25 человек.

На Байкале в рамках программы «Все стихии» развернули самый большой в стране российский флаг. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Российский флаг попал в книгу рекордов страны и мира как самый большой государственный флаг, развёрнутый на самом большом и глубоком пресноводном озере в мире.

Спасатели, которые следили за безопасностью мероприятия, тоже стали его участниками.

«Хорошая идея и достойное воплощение. Организаторы учли всё: позаботились о спасателях, продумали маршрут, чтобы людям не пришлось выезжать на лёд», – рассказал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС Михаил Грудинин.

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