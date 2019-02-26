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На Байкале развернули самый большой флаг России

Рубрика: общество

26.02.2019 17:44

Фото с сайта ГУ МЧС по Иркутской области

Площадь флага составляла 1423 квадратных метра; чтобы его поднять, потребовалось 25 человек. 

На Байкале в рамках программы «Все стихии» развернули самый большой в стране российский флаг. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 

Российский флаг попал в книгу рекордов страны и мира как самый большой государственный флаг, развёрнутый на самом большом и глубоком пресноводном озере в мире. 

Спасатели, которые следили за безопасностью мероприятия, тоже стали его участниками. 

«Хорошая идея и достойное воплощение. Организаторы учли всё: позаботились о спасателях, продумали маршрут, чтобы людям не пришлось выезжать на лёд», – рассказал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС Михаил Грудинин.

Напомним, 21 февраля 2019 года Новосибирский 2ГИС попал в список самых дорогих онлайн-компаний

Теги: рекорды Байкал флаг

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Лента новостей

Предложить новость

На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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