4 балла
-9
65.26 74.09
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице

вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

Рубрика: общество

26.02.2019 11:49

Фото из группы S7 Airlines в социальной сети «ВКонтакте»

Пассажиры должны были прибыть в столицу Сибири в семь утра, но из-за позднего прибытия в Камрань рейс задержан.

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, направляющийся из Камрани в Новосибирск, должен был прибыть в Толмачёво в 7:15, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейс S7 536 задерживается примерно на девять часов. Прибыть рейс должен в 16:25», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе Толмачёво.

Причина задержки – позднее прибытие в Камрань.

С рейсом Новосибирск–Камрань неоднократно случались проблемы. Так, в начале февраля он не долетел до Вьетнама и вернулся в аэропорт, потому что сработал датчик разгерметизации салона. 20 февраля пассажиры прибыли в «Толмачёво» из Камрани почти на сутки позже из-за проблем с техобслуживанием.

Напомним, 14 февраля в новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержался на 20 часов.

Теги: Толмачёво аэропорты самолет

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице

вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.12.2018

Аэропорт Толмачёво имени Покрышкина: за и против

И...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее

Новости по теме

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска вчера 21:38 Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире 21.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом