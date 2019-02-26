Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

Фото из группы S7 Airlines в социальной сети «ВКонтакте»

Пассажиры должны были прибыть в столицу Сибири в семь утра, но из-за позднего прибытия в Камрань рейс задержан.

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, направляющийся из Камрани в Новосибирск, должен был прибыть в Толмачёво в 7:15, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейс S7 536 задерживается примерно на девять часов. Прибыть рейс должен в 16:25», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе Толмачёво.

Причина задержки – позднее прибытие в Камрань.

С рейсом Новосибирск–Камрань неоднократно случались проблемы. Так, в начале февраля он не долетел до Вьетнама и вернулся в аэропорт, потому что сработал датчик разгерметизации салона. 20 февраля пассажиры прибыли в «Толмачёво» из Камрани почти на сутки позже из-за проблем с техобслуживанием.

Напомним, 14 февраля в новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержался на 20 часов.