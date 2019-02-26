Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

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Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часовРубрика: общество
26.02.2019 11:49
Фото из группы S7 Airlines в социальной сети «ВКонтакте»
Пассажиры должны были прибыть в столицу Сибири в семь утра, но из-за позднего прибытия в Камрань рейс задержан.
Самолёт авиакомпании S7 Airlines, направляющийся из Камрани в Новосибирск, должен был прибыть в Толмачёво в 7:15, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Рейс S7 536 задерживается примерно на девять часов. Прибыть рейс должен в 16:25», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе Толмачёво.
Причина задержки – позднее прибытие в Камрань.
С рейсом Новосибирск–Камрань неоднократно случались проблемы. Так, в начале февраля он не долетел до Вьетнама и вернулся в аэропорт, потому что сработал датчик разгерметизации салона. 20 февраля пассажиры прибыли в «Толмачёво» из Камрани почти на сутки позже из-за проблем с техобслуживанием.
Напомним, 14 февраля в новосибирском аэропорту рейс в Краснодар задержался на 20 часов.
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