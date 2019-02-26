В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

Фото со страницы Дмитрия Прибаловца в социальной сети Facebook

Депутат горсовета Новосибирска скончался вчера утром у себя дома.

Прощание с новосибирским депутатом Дмитрием Прибаловцом назначено на 27 февраля. Об этом сообщили сегодня, 26 февраля, в группе «Защитим Богданку!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прощание с Дмитрием Валерьевичем Прибаловцом состоится в похоронном доме «ИМИ», на улице Кропоткина, 112 с 12:00 до 14:00», – написано в группе.

Депутат умер 25 февраля в возрасте 47 лет. Прибаловец был известен тем, что активно выступал против застройки улицы Богдана Хмельницкого, был противником сноса Дома спорта и клуба «Отдых», а также отстаивал идею придания улице статуса особо охраняемой территории.

Напомним, 9 февраля 2019 года стало известно место прощания с Михаилом Жигановым.