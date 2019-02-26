В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

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В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием ПрибаловцомРубрика: общество
26.02.2019 09:44
Фото со страницы Дмитрия Прибаловца в социальной сети Facebook
Депутат горсовета Новосибирска скончался вчера утром у себя дома.
Прощание с новосибирским депутатом Дмитрием Прибаловцом назначено на 27 февраля. Об этом сообщили сегодня, 26 февраля, в группе «Защитим Богданку!» в социальной сети «ВКонтакте».
«Прощание с Дмитрием Валерьевичем Прибаловцом состоится в похоронном доме «ИМИ», на улице Кропоткина, 112 с 12:00 до 14:00», – написано в группе.
Депутат умер 25 февраля в возрасте 47 лет. Прибаловец был известен тем, что активно выступал против застройки улицы Богдана Хмельницкого, был противником сноса Дома спорта и клуба «Отдых», а также отстаивал идею придания улице статуса особо охраняемой территории.
Напомним, 9 февраля 2019 года стало известно место прощания с Михаилом Жигановым.
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