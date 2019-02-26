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В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

Рубрика: общество

26.02.2019 09:44

Фото со страницы Дмитрия Прибаловца в социальной сети Facebook

Депутат горсовета Новосибирска скончался вчера утром у себя дома.

Прощание с новосибирским депутатом Дмитрием Прибаловцом назначено на 27 февраля. Об этом сообщили сегодня, 26 февраля, в группе «Защитим Богданку!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прощание с Дмитрием Валерьевичем Прибаловцом состоится в похоронном доме «ИМИ», на улице Кропоткина, 112 с 12:00 до 14:00», – написано в группе.

Депутат умер 25 февраля в возрасте 47 лет. Прибаловец был известен тем, что активно выступал против застройки улицы Богдана Хмельницкого, был противником сноса Дома спорта и клуба «Отдых», а также отстаивал идею придания улице статуса особо охраняемой территории.

Напомним, 9 февраля 2019 года стало известно место прощания с Михаилом Жигановым.

Теги: депутат смерть

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Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

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