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Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

Рубрика: общество

26.02.2019 14:57

фото с сайта pixabay.com

Инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз в регион девяти партий растительной продукции высокого фитосанитарного риска.

С 18 по 24 февраля специалисты Россельхознадзора выявили и арестовали на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» почти 53 тонны овощей, фруктов и орехов. 

Продукцию перевозили автомобилями из Казахстана и Киргизии. Продавцы намеревались реализовывать её не только в Новосибирской области, но и в соседних регионах Сибири. 

Четыре партии киргизских орехов, сухофруктов, сушёной фасоли и гороха, а также зерна пшеницы и кукурузы общим весом 1,21 тонны перевозились без фитосанитарного сертификата. Также без документов ввезти пытались 13 тонн казахстанских сухофруктов. 

По требованиям карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию России был запрещён. Все партии возвращены отправителям в Казахстан и Киргизию, а виновные лица привлечены к административной ответственности. 

Напомним, Роспотребнадзор проверит в Кемерове информацию о конфетах с червями.

Теги: Россельхознадзор контрабанда Казахстан Киргизия

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В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

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В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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