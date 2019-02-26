Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

фото с сайта pixabay.com

Инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз в регион девяти партий растительной продукции высокого фитосанитарного риска.

С 18 по 24 февраля специалисты Россельхознадзора выявили и арестовали на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» почти 53 тонны овощей, фруктов и орехов.

Продукцию перевозили автомобилями из Казахстана и Киргизии. Продавцы намеревались реализовывать её не только в Новосибирской области, но и в соседних регионах Сибири.

Четыре партии киргизских орехов, сухофруктов, сушёной фасоли и гороха, а также зерна пшеницы и кукурузы общим весом 1,21 тонны перевозились без фитосанитарного сертификата. Также без документов ввезти пытались 13 тонн казахстанских сухофруктов.

По требованиям карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию России был запрещён. Все партии возвращены отправителям в Казахстан и Киргизию, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

Напомним, Роспотребнадзор проверит в Кемерове информацию о конфетах с червями.