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Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

Рубрика: общество

26.02.2019 19:46

фото с сайта pixabay.com

Менее чем за два первых месяца 2019 года правонарушителям, желающим вырубить охраняемые леса в Новосибирской области, предъявили штрафов почти на полмиллиона рублей.

В Новосибирской области подсчитали, что за 2019 год специалисты минприроды региона предотвратили свыше 60 случаев нелегальной рубки леса в Болотнинском, Венгеровском, Карасукском, Мирновском, Кыштовском, Татарском и Сузунском лесничествах.

Глава областного минприроды Андрей Даниленко отметил, что в последнее время удаётся всё чаще не просто фиксировать случаи незаконной рубки, а раскрывать целые преступления, связанные с этим. Улучшения эти обусловлены, по его мнению, взаимодействием лесных инспекторов, специалистов территориальных отделов лесных отношений министерства и правоохранительных органов.

«Правительством региона уделяется большое внимание работе по предотвращению действий “чёрных” лесорубов. С начала текущего года уже составлено 62 протокола за нарушения лесного законодательства, правонарушителям предъявлены штрафы на сумму порядка 470 тысяч рублей», — сообщил министр.

Андрей Даниленко отметил, что местные жители также помогают узнавать о случаях лесного воровства. Поэтому министерство уделяет много внимания профилактической работе с населением, а в ближайшее время эту работу активизируют для максимального эффекта.

Напомним, в феврале в Алтайском крае провели эксперимент: с помощью летательных аппаратов отслеживали незаконных охотников и «чёрных лесорубов».

Теги: экология природа

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