Две пожилые женщины сгорели в Новосибирской области

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Две пожилые женщины сгорели в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
26.02.2019 12:54
фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области
Следком устанавливает причину гибели при пожаре двух жительниц Коченёвского района.
Сегодня утром, 26 февраля, во время тушения пожара в селе Новокремлёвское Коченёвского района в доме были обнаружены тела двух сестёр 69 и 72 лет. По предварительным данным, причиной возгорания и смерти людей стало неосторожное обращение с огнём.
«По данному факту следком начал уголовно-процессуальную проверку», – сообщили в ведомстве. «Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Накануне Сиб.фм рассказывал о пожаре в частном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Огнеборцы пытались спасти четырёхлетнего ребенка, который оказался заперт в пылающем строении. Малыш погиб.
По сообщению МЧС, только за выходные дни 23 и 24 февраля на территории Новосибирской области произошло 45 пожаров.
Напомним, в Бердске 23 февраля при тушении жилого дома были обнаружены тела пожилых хозяев.
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