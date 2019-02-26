Две пожилые женщины сгорели в Новосибирской области

фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

Следком устанавливает причину гибели при пожаре двух жительниц Коченёвского района.

Сегодня утром, 26 февраля, во время тушения пожара в селе Новокремлёвское Коченёвского района в доме были обнаружены тела двух сестёр 69 и 72 лет. По предварительным данным, причиной возгорания и смерти людей стало неосторожное обращение с огнём.

«По данному факту следком начал уголовно-процессуальную проверку», – сообщили в ведомстве. «Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Накануне Сиб.фм рассказывал о пожаре в частном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Огнеборцы пытались спасти четырёхлетнего ребенка, который оказался заперт в пылающем строении. Малыш погиб.

По сообщению МЧС, только за выходные дни 23 и 24 февраля на территории Новосибирской области произошло 45 пожаров.

Напомним, в Бердске 23 февраля при тушении жилого дома были обнаружены тела пожилых хозяев.