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Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

Рубрика: бизнес

27.02.2019 08:34

фото с сайта pixabay.com

Аналитики сайта бесплатных объявлений изучили рынок готового бизнеса для хипстеров в Новосибирске.

За прошедший январь, по данным экспертов «Авито», 81 % всего спроса на готовый бизнес для хипстеров в Новосибирске пришёлся на кофейни и смузи-бары. Второе место, 10 %, заняли барбершопы. Тройку же лидеров замкнули с 6 % тату-салоны. Меньше всего бизнесменов интересовали вейп-шопы – 3 %.

В сравнении с 2018 годом в городе упал спрос только на тату-салоны, минус 14 %. Сильнее же всего он вырос в отношении барбершопов: целых плюс 600 %. Что же касается цен, то самый дорогой готовый бизнес – это кофейни. Их средняя цена составила 1,18 миллиона рублей.

«За год кофейни подешевели в восьми крупных городах (значительнее всего в Красноярске, на 80 %), а подорожание было зафиксировано в 15 (наиболее существенно в Перми, на 217 %)», – отметили эксперты.

Напомним, в феврале на сайте бесплатных объявлений в разделе «готовый бизнес» появилось предложение о продаже необычного отеля в стиле «50 оттенков серого».

Теги: исследования бизнес Авито

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Предложить новость

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

вчера 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

вчера 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

вчера 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

вчера 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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