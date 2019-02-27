Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

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Аналитики сайта бесплатных объявлений изучили рынок готового бизнеса для хипстеров в Новосибирске.

За прошедший январь, по данным экспертов «Авито», 81 % всего спроса на готовый бизнес для хипстеров в Новосибирске пришёлся на кофейни и смузи-бары. Второе место, 10 %, заняли барбершопы. Тройку же лидеров замкнули с 6 % тату-салоны. Меньше всего бизнесменов интересовали вейп-шопы – 3 %.

В сравнении с 2018 годом в городе упал спрос только на тату-салоны, минус 14 %. Сильнее же всего он вырос в отношении барбершопов: целых плюс 600 %. Что же касается цен, то самый дорогой готовый бизнес – это кофейни. Их средняя цена составила 1,18 миллиона рублей.

«За год кофейни подешевели в восьми крупных городах (значительнее всего в Красноярске, на 80 %), а подорожание было зафиксировано в 15 (наиболее существенно в Перми, на 217 %)», – отметили эксперты.

Напомним, в феврале на сайте бесплатных объявлений в разделе «готовый бизнес» появилось предложение о продаже необычного отеля в стиле «50 оттенков серого».