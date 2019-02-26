ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

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ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом годуРубрика: общество
26.02.2019 18:40
фото с сайта vk.com/sibirfc
Мороз не помешает игрокам и зрителям – матч пройдет в крытом манеже.
Футбольный клуб «Сибирь» объявил о старте продаж на первую игру в 2019 году. 3 марта в Новосибирск приедет команда «Тюмень». Матч начнется в 17:00.
Как сообщили в группе футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте», матч пройдет в манеже «Заря» на улице Спортивной, 2. Цена билета будет зависеть от сектора и составит 200-300 рублей, а льготного – 100 рублей.
Сейчас в турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Сибирь» занимает предпоследнее, 19 место, опережая только команду «Зенит-2».
В прошлом месяце у футбольного клуба возникли финансовые трудности – были задолженности по выплатам. Генеральный директор клуба Константин Кричевский пообещал решить проблему. Сейчас должность главного тренера занимает Игорь Чугайнов.
Напомним, в начале февраля команды «Единой России» и КПРФ встретились на футбольном поле.
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