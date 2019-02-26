1 балл
-6
65.62 74.49
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

сегодня 20:21 Работа 0 Коммент.

Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

сегодня 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

сегодня 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

Рубрика: общество

26.02.2019 18:40

фото с сайта vk.com/sibirfc

Мороз не помешает игрокам и зрителям – матч пройдет в крытом манеже. 

Футбольный клуб «Сибирь» объявил о старте продаж на первую игру в 2019 году. 3 марта в Новосибирск приедет команда «Тюмень». Матч начнется в 17:00.

Как сообщили в группе футбольного клуба в соцсети «ВКонтакте», матч пройдет в манеже «Заря» на улице Спортивной, 2. Цена билета будет зависеть от сектора и составит 200-300 рублей, а льготного – 100 рублей. 

Сейчас в турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Сибирь» занимает предпоследнее, 19 место, опережая только команду «Зенит-2». 

В прошлом месяце у футбольного клуба возникли финансовые трудности – были задолженности по выплатам. Генеральный директор клуба Константин Кричевский пообещал решить проблему. Сейчас должность главного тренера занимает Игорь Чугайнов. 

Напомним, в начале февраля команды «Единой России» и КПРФ встретились на футбольном поле.

Теги: футбол ФК Сибирь матч

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

сегодня 20:21 Работа 0 Коммент.

Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

сегодня 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

сегодня 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.07.2018

Футбольные страсти и никакой пропаганды

О футбольной лих...

Читать далее
Image
16.07.2018

Время сюрпризов

ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...

Читать далее
Image
30.06.2018

Футбол меняет город

Как большая игра преобразила Новосибирск

Читать далее

Новости по теме

Представители КПРФ взяли реванш у единороссов за осеннее поражение 12.02.2019 «Единая Россия» и КПРФ встретятся на футбольном поле 08.02.2019 Футболистам «Сибири» несколько месяцев не платят зарплату 28.01.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом