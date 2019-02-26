Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

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Эксперты международной кинологической федерации на выставке «Кубок РКФ-2019» назвали лучшим лабрадора из Сибири.

Выставка «Кубок РКФ-2019», крупнейшее кинологическое мероприятие, прошла в Москве 23 и 24 февраля. Среди тысяч участников, представляющих сотни пород, эксперты назвали лучшей собакой выставки лабрадора-ретривера из Томска.

Президент международной кинологической федерации (FCI) Rafael De Santiago высоко оценил уровень представленных на выставке собак и отметил победителя – лабрадора из Сибири.

Владельцем и заводчиком палевого кобеля по кличке Браво Месси является Наталья Шатрукова. Со своим звёздным питомцем она объехала весь мир. В 2017 году Браво Месси был признан лучшей собакой на чемпионате мира.

Напомним, в Кузбассе собака пришла просить помощь у экипажа ДПС.