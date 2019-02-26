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Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

Рубрика: общество

26.02.2019 13:04

фото со страницы группы DogWinner соцсети Facebook

Эксперты международной кинологической федерации на выставке «Кубок РКФ-2019» назвали лучшим лабрадора из Сибири.

Выставка «Кубок РКФ-2019», крупнейшее кинологическое мероприятие, прошла в Москве 23 и 24 февраля. Среди тысяч участников, представляющих сотни пород, эксперты назвали лучшей собакой выставки лабрадора-ретривера из Томска. 

Президент международной кинологической федерации (FCI) Rafael De Santiago высоко оценил уровень представленных на выставке собак и отметил победителя – лабрадора из Сибири.

Владельцем и заводчиком палевого кобеля по кличке Браво Месси является Наталья Шатрукова. Со своим звёздным питомцем она объехала весь мир. В 2017 году Браво Месси был признан лучшей собакой на чемпионате мира. 

Напомним, в Кузбассе собака пришла просить помощь у экипажа ДПС. 

Теги: выставки собака

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Предложить новость

На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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