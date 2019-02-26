На месте снесённого памятника конструктивизма в центре Новосибирска нельзя будет ничего построить

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На месте снесённого памятника конструктивизма в центре Новосибирска нельзя будет ничего построитьРубрика: общество
26.02.2019 16:24
фото из архива Сиб.фм
Согласно земельному кодексу, собственник здания имел право снести постройку, однако новое здание на этом месте строить теперь не сможет.
Земельный участок, на котором стоял снесённый дом-коммуна по улице Каменской, 18 (Чаплыгина, 92), полностью находится в границах охранной зоны № 6 объектов культурного наследия. Об этом сообщил советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.
В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 15 февраля «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», на данной территории строительство запрещено.
«Это действующее постановление. На этом участке собственник, согласно земельному кодексу, имел право снести здание. Но в связи с тем, что рядом находится памятник, эта территория попадает в зону этого памятника. Строить там нельзя, можно только восстановить или регенерировать объект», – рассказал Ложкин.
Снос дома на улице Каменской начали 5 января 2019 года. Памятником архитектуры здание не являлось. Постройка представляла собой дом-коммуну и было построено 89 лет назад.
Напомним, две недели назад, 11 февраля, в Новосибирске собирались снести крупный торговый центр.
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