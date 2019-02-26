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На месте снесённого памятника конструктивизма в центре Новосибирска нельзя будет ничего построить

Рубрика: общество

26.02.2019 16:24

фото из архива Сиб.фм

Согласно земельному кодексу, собственник здания имел право снести постройку, однако новое здание на этом месте строить теперь не сможет. 

Земельный участок, на котором стоял снесённый дом-коммуна по улице Каменской, 18 (Чаплыгина, 92), полностью находится в границах охранной зоны № 6 объектов культурного наследия. Об этом сообщил советник мэра Новосибирска Александр Ложкин. 

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 15 февраля «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», на данной территории строительство запрещено. 

«Это действующее постановление. На этом участке собственник, согласно земельному кодексу, имел право снести здание. Но в связи с тем, что рядом находится памятник, эта территория попадает в зону этого памятника. Строить там нельзя, можно только восстановить или регенерировать объект», – рассказал Ложкин. 

Снос дома на улице Каменской начали 5 января 2019 года. Памятником архитектуры здание не являлось. Постройка представляла собой дом-коммуну и было построено 89 лет назад. 

Напомним, две недели назад, 11 февраля, в Новосибирске собирались снести крупный торговый центр. 

 

Теги: строительство памятник снос дома

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Предложить новость

На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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