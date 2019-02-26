На месте снесённого памятника конструктивизма в центре Новосибирска нельзя будет ничего построить

фото из архива Сиб.фм

Согласно земельному кодексу, собственник здания имел право снести постройку, однако новое здание на этом месте строить теперь не сможет.

Земельный участок, на котором стоял снесённый дом-коммуна по улице Каменской, 18 (Чаплыгина, 92), полностью находится в границах охранной зоны № 6 объектов культурного наследия. Об этом сообщил советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 15 февраля «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», на данной территории строительство запрещено.

«Это действующее постановление. На этом участке собственник, согласно земельному кодексу, имел право снести здание. Но в связи с тем, что рядом находится памятник, эта территория попадает в зону этого памятника. Строить там нельзя, можно только восстановить или регенерировать объект», – рассказал Ложкин.

Снос дома на улице Каменской начали 5 января 2019 года. Памятником архитектуры здание не являлось. Постройка представляла собой дом-коммуну и было построено 89 лет назад.

Напомним, две недели назад, 11 февраля, в Новосибирске собирались снести крупный торговый центр.