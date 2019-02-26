Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности от инфаркта миокарда

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Исследования заболевания продлились более 40 лет.

Учёные НИИ терапии и профилактической медицины – филиал ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», с 1977 года по 2017 год исследовали случаи смерти от инфаркта миокарда у людей в трёх районах Новосибирска. Результаты работы показали, что одной из основных причин смерти является позднее выявление Q-негативного типа инфаркта миокарда, который сложно определим на показаниях ЭКГ. Об этом сообщили в пресс-службе ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» 26 февраля.

Многолетнее исследование болезни сердца показало, что у людей, которые умерли от инфаркта миокарда в Новосибирске, в более чем 60 % случаев развивается именно скрытый тип. Такой большой период времени на исследования был выделен для выявления проблемы у популяции, а не в отдельных случаях смерти от инфаркта.

«В результате зачастую происходило следующее – человек обращается за помощью, ему делают электрокардиограмму и определяют не инфаркт, а, к примеру, стенокардию. Соответственно этому назначается и лечение со всеми вытекающими последствиями», – рассказал заведующий лабораторией психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний, доктор медицинских наук, профессор Валерий Гафаров.

Для предотвращения смертельных случаев и своевременного распознавания типа инфаркта разработаны специальные дорогостоящие тесты. Сейчас основным методом выявления инфаркта в России остаётся снятие электрокардиограммы.

Напомним, в феврале 2019 года новосибирские учёные выявили, что старение удваивает риск проявления хронических заболеваний