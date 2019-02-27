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Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

Рубрика: общество

27.02.2019 09:02

фото с сайта pixabay.com

Мэр Анатолий Локоть встретится с профессиональными фехтовальщиками с инвалидностью, которые стали призёрами мировых первенств.

Сегодня, 27 февраля, мэр Анатолий Локоть поздравит с победой на этапе Кубка мира Максима Шабурова, новосибирского фехтовальщика с поражением опорно-двигательного аппарата. Максим Шабуров в категории травматичности «А» получил золотую медаль сборной команды и две бронзовые в личном первенстве по шпаге и сабле.

Также глава города встретится и с другим спортсменом, бронзовым призёром Никитой Трофимовым. Он в той же категории получил бронзу на первенстве мира среди шпажистов.

Соревнования проходили в Объединённых Арабских Эмиратах с 10 по 16 февраля. На этапах Кубка мира спортсмены проходят отбор на Паралимпийские игры 2020 года. Данный турнир был третьим из десяти. Максим Шабуров в своей категории на данный момент занимает второе место в мировом рейтинге.

«Тренируют Максима и Никиту тренер МАУ "НЦВСМ" Мурат Конурбаев и старший тренер сборной Новосибирской области Сергей Тазеев», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, в феврале уроженец Новосибирска выиграл чемпионат России по сквошу.

 

Теги: спорт Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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