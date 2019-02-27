Лента новостейПредложить новость
Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге
Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров
В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества
Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области
Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтингеРубрика: общество
27.02.2019 09:02
фото с сайта pixabay.com
Мэр Анатолий Локоть встретится с профессиональными фехтовальщиками с инвалидностью, которые стали призёрами мировых первенств.
Сегодня, 27 февраля, мэр Анатолий Локоть поздравит с победой на этапе Кубка мира Максима Шабурова, новосибирского фехтовальщика с поражением опорно-двигательного аппарата. Максим Шабуров в категории травматичности «А» получил золотую медаль сборной команды и две бронзовые в личном первенстве по шпаге и сабле.
Также глава города встретится и с другим спортсменом, бронзовым призёром Никитой Трофимовым. Он в той же категории получил бронзу на первенстве мира среди шпажистов.
Соревнования проходили в Объединённых Арабских Эмиратах с 10 по 16 февраля. На этапах Кубка мира спортсмены проходят отбор на Паралимпийские игры 2020 года. Данный турнир был третьим из десяти. Максим Шабуров в своей категории на данный момент занимает второе место в мировом рейтинге.
«Тренируют Максима и Никиту тренер МАУ "НЦВСМ" Мурат Конурбаев и старший тренер сборной Новосибирской области Сергей Тазеев», – отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Напомним, в феврале уроженец Новосибирска выиграл чемпионат России по сквошу.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге
Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров
В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества
Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области
Статьи по теме
МЕМолётность бытия
О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...
Два срока – не предел
Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать...
Сжатые кулаки, открытое сердце
В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Новости по теме
Популярное