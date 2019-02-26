Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО

На соревнованиях в Минске за награды боролись более 300 спортсменов из 20 стран.

Новосибирский спортсмен Степан Кобенов завоевал золотую медаль на турнире категории «А» в Минске. Идеально выполненный в финале приём принёс ему золото и самую быструю победу из всех встреч на турнире. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской региональной федерации самбо 25 февраля.

«Наш спортсмен поставил себе цель выполнить на международном турнире норматив мастера спорта международного класса. Поэтому в победе он не сомневался», – прокомментировал старший тренер сборной команды Новосибирской области по боевому самбо Дмитрий Постников.

В турнире участвовало более 300 спортсменов, приехавших в столицу Белоруссии из 20 стран.

Напомним, новосибирский боксёр выиграл золото на соревнованиях в Венгрии.