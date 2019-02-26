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Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

Рубрика: общество

26.02.2019 10:54

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО

На соревнованиях в Минске за награды боролись более 300 спортсменов из 20 стран.

Новосибирский спортсмен Степан Кобенов завоевал золотую медаль на турнире категории «А» в Минске. Идеально выполненный в финале приём принёс ему золото и самую быструю победу из всех встреч на турнире. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской региональной федерации самбо 25 февраля. 

«Наш спортсмен поставил себе цель выполнить на международном турнире норматив мастера спорта международного класса. Поэтому в победе он не сомневался», – прокомментировал старший тренер сборной команды Новосибирской области по боевому самбо Дмитрий Постников.

В турнире участвовало более 300 спортсменов, приехавших в столицу Белоруссии из 20 стран. 

Напомним, новосибирский боксёр выиграл золото на соревнованиях в Венгрии.

 

Теги: спорт соревнования

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

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вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

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вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

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