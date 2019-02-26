Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

фото с сайта pixabay.com

В Криводановском сельсовете Новосибирского района людям под строительство выделили 300 земельных участков в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Активисты ОНФ обратились к губернатору Новосибирской области с просьбой помочь людям, получившим участки на скотомогильнике. Речь идёт о земле, территориально находящейся в селе Марусино Криводановского сельсовета Новосибирского района. Около 300 наделов, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, находятся в непосредственной близости от скотомогильника: в санитарно-охранной зоне, где запрещено строить и регистрировать жилые дома.

«ОНФ уже направил обращение губернатору. Во-первых, мы предлагаем провести инвентаризацию уже построенных объектов, чтобы понять масштаб проблемы. Во-вторых – исследовать состояние грунта, воды и воздуха. В-третьих, регион должен проконтролировать работу местных властей по выкупу земельных участков у граждан», – говорит модератор тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Светлана Калинина.

Активисты Народного фронта приглашали на рабочее совещание чиновников администрации Новосибирского района и Криводановского сельсовета, но не получили ответа на вопрос, почему участки оказались в запретной для строительства зоне. Сиб.фм не смог получить оперативный ответ, направлен официальный запрос.

Напомним, в новосибирском ОНФ 20 февраля сменился руководитель, на место сопредседателя Алексея Манакова пришла Наталья Багрова.