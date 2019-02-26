4 балла
-9
65.26 74.09
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице

вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

Рубрика: общество

26.02.2019 10:33

фото с сайта pixabay.com

В Криводановском сельсовете Новосибирского района людям под строительство выделили 300 земельных участков в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Активисты ОНФ обратились к губернатору Новосибирской области с просьбой помочь людям, получившим участки на скотомогильнике. Речь идёт о земле, территориально находящейся в селе Марусино Криводановского сельсовета Новосибирского района. Около 300 наделов, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, находятся в непосредственной близости от скотомогильника: в санитарно-охранной зоне, где запрещено строить и регистрировать жилые дома. 

«ОНФ уже направил обращение губернатору. Во-первых, мы предлагаем провести инвентаризацию уже построенных объектов, чтобы понять масштаб проблемы. Во-вторых – исследовать состояние грунта, воды и воздуха. В-третьих, регион должен проконтролировать работу местных властей по выкупу земельных участков у граждан», – говорит модератор тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Светлана Калинина. 

Активисты Народного фронта приглашали на рабочее совещание чиновников администрации Новосибирского района и Криводановского сельсовета, но не получили ответа на вопрос, почему участки оказались в запретной для строительства зоне. Сиб.фм не смог получить оперативный ответ, направлен официальный запрос. 

Напомним, в новосибирском ОНФ 20 февраля сменился руководитель, на место сопредседателя Алексея Манакова пришла Наталья Багрова. 

Теги: Новосибирская область Травников Андрей онф

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице

вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
14.11.2018

Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый теа...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирская биатлонистка стала чемпионкой Европы 22.02.2019 Суд рассмотрит дело виновника крушения самолёта в Новосибирской области 22.02.2019 В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену 21.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом