Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

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Через суд удалось добиться того, чтобы мальчику с инвалидностью, его матери и маленькому брату мэрия Новосибирска предоставила жильё.

Спустя меньше года разбирательств, прокуратура Кировского района отстояла жилищные права несовершеннолетнего ребёнка, имеющего инвалидность, из многодетной семьи.

Всё началось с того, что 11 июля 2018 года многодетная женщина сообщила прокурору области о нарушении жилищных прав её сына с инвалидностью. Как установила позже проверка, с 2016 года эта многодетная семья была поставлена на учёт в получении жилья, а этого ребёнка включили в список граждан, у которых есть право получить его без очереди.

Однако с 1 января 2018 года данное постановление Правительства РФ утратило силу и по приказу главы администрации района мальчика убрали из списка нуждающихся в жилье.

«Поскольку право несовершеннолетнего на внеочередное обеспечение жилым помещением возникло у него до изменения законодательства, главе администрации района прокуратурой внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Не согласившись с выводами прокурора глава администрации отклонил представление», — сообщили в прокуратуре Кировского района.

После этого прокуратура подала в суд, чтобы принудить мэрию Новосибирска предоставить жильё женщине и её несовершеннолетним детям, учитывая права ребёнка с инвалидностью. 6 декабря данный иск удовлетворили, в том числе и признали незаконным решение главы администрации района об исключении мальчика из списка тех, у кого есть право получить квартиру без очереди.

Но на этом дело не закончилось. Выяснилось, что жильём должен быть обеспечен ещё и несовершеннолетний брат инвалида, который в силу возраста не может жить отдельно от матери. В связи с этим прокуратура подала на апелляцию, данное представление суд удовлетворил и обязал мэрию города выполнить требования истца.

Напомним, в декабре следком начала проверять администрацию, выдавшую аварийное жильё сироте в Новосибирской области.