«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

фото из группы «ЖК РИХАРД на улице ЗОРГЕ» соцсети «ВКонтакте»

Застройщик жилого комплекса «Рихард» уверял, что не может завершить строительство из-за того, что участок оказался в санитарно-защитной зоне пивоваренного завода.

Апелляционный суд отказал ООО «НСК Девелопмент», которое возводит жилой комплекс «Рихард» в Кировском районе Новосибирска, во взыскании 750 миллионов рублей с пивоваренной компании.

Конфликт между строителями и пивоварами разгорелся после того, как выяснилось, что часть земельного участка, на котором велось строительство, попала в охранную зону завода по производству пенного напитка. По заверению представителей застройщика, это не позволило завершить возведение многоэтажек. Свою упущенную экономическую выгоду «НСК Девелопмент» оценил в 750 миллионов.

Суд посчитал, что застройщик повёл себя неосмотрительно. Извещение о строительстве нового корпуса пивоварни и, соответственно, расширении санитарно-защитной зоны было направлено «НСК Девелопмент» ещё в 2017 году.

Пока неизвестно, как сложившаяся ситуация отразится на дольщиках строительства ЖК «Рихард».

Напомним, в январе 2019 года дольщики ЖК «Рихард» разместили на одном из замороженных зданий баннер с упрёком власти в бездействии.