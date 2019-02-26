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«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

Рубрика: общество

26.02.2019 11:30

фото из группы «ЖК РИХАРД на улице ЗОРГЕ» соцсети «ВКонтакте»

Застройщик жилого комплекса «Рихард» уверял, что не может завершить строительство из-за того, что участок оказался в санитарно-защитной зоне пивоваренного завода.

Апелляционный суд отказал ООО «НСК Девелопмент», которое возводит жилой комплекс «Рихард» в Кировском районе Новосибирска, во взыскании 750 миллионов рублей с пивоваренной компании. 

Конфликт между строителями и пивоварами разгорелся после того, как выяснилось, что часть земельного участка, на котором велось строительство, попала в охранную зону завода по производству пенного напитка. По заверению представителей застройщика, это не позволило завершить возведение многоэтажек. Свою упущенную экономическую выгоду «НСК Девелопмент» оценил в 750 миллионов. 

Суд посчитал, что застройщик повёл себя неосмотрительно. Извещение о строительстве нового корпуса пивоварни и, соответственно, расширении санитарно-защитной зоны было направлено «НСК Девелопмент» ещё в 2017 году. 

Пока неизвестно, как сложившаяся ситуация отразится на дольщиках строительства ЖК «Рихард».

Напомним, в январе 2019 года дольщики ЖК «Рихард» разместили на одном из замороженных зданий баннер с упрёком власти в бездействии. 

Теги: обманутые дольщики

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

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После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

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