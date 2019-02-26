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Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

Рубрика: работа, общество

26.02.2019 20:21

фото с сайта pixabay.com

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили россиянам, как они будут отдыхать на 8 марта в 2019 году.

Следующая рабочая неделя, с 4 марта, будет сокращённой и продлится четыре дня, до 7 марта включительно. Связано это, конечно же, с празднованием Международного женского дня.  

Как отметили в Роструде, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день, 7 марта, будет сокращён на один час. 8, 9 и 10 марта россияне будут отдыхать.

Стоит отметить, что в честь Дня защитника отечества, 23 февраля, в этому году было всего два дня для отдыха и они были календарными: суббота и воскресенье. Дело в том, что один выходной день перенесли на 10 мая.

Напомним, следующие за 8 марта длинные выходные начнутся 1 мая.

 

Теги: отдых праздники работа

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