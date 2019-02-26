Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

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Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учениковРубрика: общество
26.02.2019 18:32
фото с сайта pixabay.com
Через суд прокуратура добилась того, чтобы в образовательном учреждении Новосибирска устранили нарушения пожарной безопасности.
Октябрьский районный суд в полном объёме удовлетворил иск прокурора к школе № 115. Муниципальное учреждение обязали устранить нарушения правил пожарной безопасности.
«Иск о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности был предъявлен прокуратурой по итогам проверки соблюдения образовательной организацией предписания органа государственного пожарного надзора», – сообщили в региональной прокуратуре.
Дело в том, что в ходе проверки выяснилось, что без какого-либо проекта в школе допустили изменение объёмо-планировочных решений. В частности, к зданию пристроили котельную, работающую на жидком топливе, а также склад, где хранилось это топливо.
Напомним, 25 февраля стало известно, что после нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области.
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