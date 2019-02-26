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Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

Рубрика: общество

26.02.2019 18:32

фото с сайта pixabay.com

Через суд прокуратура добилась того, чтобы в образовательном учреждении Новосибирска устранили нарушения пожарной безопасности.

Октябрьский районный суд в полном объёме удовлетворил иск прокурора к школе № 115. Муниципальное учреждение обязали устранить нарушения правил пожарной безопасности.

«Иск о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности был предъявлен прокуратурой по итогам проверки соблюдения образовательной организацией предписания органа государственного пожарного надзора», – сообщили в региональной прокуратуре.

Дело в том, что в ходе проверки выяснилось, что без какого-либо проекта в школе допустили изменение объёмо-планировочных решений. В частности, к зданию пристроили котельную, работающую на жидком топливе, а также склад, где хранилось это топливо.

Напомним, 25 февраля стало известно, что после нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области.

Теги: безопасность школы суд Прокуратура Новосибирской области проверки

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