Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

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Через суд прокуратура добилась того, чтобы в образовательном учреждении Новосибирска устранили нарушения пожарной безопасности.

Октябрьский районный суд в полном объёме удовлетворил иск прокурора к школе № 115. Муниципальное учреждение обязали устранить нарушения правил пожарной безопасности.

«Иск о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности был предъявлен прокуратурой по итогам проверки соблюдения образовательной организацией предписания органа государственного пожарного надзора», – сообщили в региональной прокуратуре.

Дело в том, что в ходе проверки выяснилось, что без какого-либо проекта в школе допустили изменение объёмо-планировочных решений. В частности, к зданию пристроили котельную, работающую на жидком топливе, а также склад, где хранилось это топливо.

Напомним, 25 февраля стало известно, что после нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области.