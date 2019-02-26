Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

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Новосибирский областной суд рассмотрит заявление Александра Солодкина «о возмещении вреда реабилитированному».

Судебное заседание по делу Солодкина-старшего назначили на 27 февраля. Александр обратился в суд с просьбой «возмещения вреда реабилитированному». Первое заседание было запланировано на 4 февраля, но перерыв продлили до конца месяца.

Ранее стало известно о том, что Новосибирская областная прокуратура официально принесла извинения Солодкиным за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности». Документы были опубликованы в социальной сети Facebook.

В октябре 2009 году Александра Солодкина-младшего обвинили в вымогательстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, даче взятки и посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.

В феврале 2010 Солодкин-старший был обвинён в вымогательстве. Александр и его сын были задержаны по подозрению в участии в организованной преступной группировке, которой, по мнению следствия, в конце 1990-х годов и начале 2000-х годов руководил предприниматель Александр Трунов. Солодкиных поместили в СИЗО.

В апреле 2010 года в отношении бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина возбудили ещё два уголовных дела – по факту хищения бюджетных средств. В итоге он получил 8,5 года лишения свободы, а его отец – 6 лет.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал об освобождении бывшего вице-мэра Новосибирска по УДО.