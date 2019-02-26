Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

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В июле 2018 года обвиняемые отправляли бывшему сотруднику компании имена, фамилии и номера телефонов абонентов.

Двум сотрудникам известного сотового оператора назначили уголовные наказания. Об этом сегодня сообщили на сайте Дзержинского районного суда города Новосибирска.

Молодые люди собирали информацию об абонентах и отправляли по почте бывшему сотруднику организации. Таким образом им удалось похитить данные более 500 тысяч клиентов. Подсудимые прекрасно знали, что данные абонентов являются коммерческой тайной. Свою вину они признали.

Первому сотруднику суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком. А второму работнику – в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца условно с таким же испытательным сроком.

Суд по делу теперь уже бывших сотрудников компании начался три дня назад.

Напомним, в Новосибирске прошло первое слушание по делу о распространении тайных данных компании МТС.