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Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

Рубрика: проиcшествия

26.02.2019 13:14

фото сайта pixabay.com

В июле 2018 года обвиняемые отправляли бывшему сотруднику компании имена, фамилии и номера телефонов абонентов. 

Двум сотрудникам известного сотового оператора назначили уголовные наказания. Об этом сегодня сообщили на сайте Дзержинского районного суда города Новосибирска. 

Молодые люди собирали информацию об абонентах и отправляли по почте бывшему сотруднику организации. Таким образом им удалось похитить данные более 500 тысяч клиентов. Подсудимые прекрасно знали, что данные абонентов являются коммерческой тайной. Свою вину они признали.

Первому сотруднику суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком. А второму работнику – в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца условно с таким же испытательным сроком. 

Суд по делу теперь уже бывших сотрудников компании начался три дня назад. 

Напомним, в Новосибирске прошло первое слушание по делу о распространении тайных данных компании МТС. 

 

Теги: МТС телефон персональные данные

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В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

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В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

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сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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