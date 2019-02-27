Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

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Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в НовосибирскеРубрика: общество
27.02.2019 07:04
фото с сайта pixabay.com
До конца этой недели, по 3 марта включительно, в Новосибирске сохранится аномально тёплая для этого времени года погода.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 27 февраля, днём температура воздуха составит -1…+1 градус. В городе выпадет небольшой мокрый снег, местами ожидается слабая метель. На дорогах будет гололедица. Ветер прогнозируют юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 16.
В ночь на 28 февраля температура опустится до -8…-10 градусов. В течение дня потеплеет до -2…-4 градусов. Также в отдельных районах пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду.
Весна, 1 марта, начнётся в Новосибирске с температур -5…-7 градусов ночью и 0…+2 градуса днём. В некоторых районах выпадет мокрый снег. Ветер останется юго-западным с силой в 4-9 метров в секунду с порывами до 14.
По данным сервиса Яндекс.Погода, ночная температура в субботу, 2 марта, составит -5…-6 градусов. Днём прогнозируют небольшой снег, ветер юго-западный с переходом к вечеру на южный, температура – -5…-3 градуса.
В ночь на воскресенье, 3 марта, температура составит -5…-7 градусов. Днём же будет снова небольшой снег, тёплый южный ветер и 0…+1 градусов.
Напомним, в феврале аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири.
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