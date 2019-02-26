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Уроженец Новосибирска выиграл чемпионат России по сквошу

Рубрика: общество

26.02.2019 16:49

Фото предоставлено Владиславом Титовым

Проживающий с 2017 года в Москве Владислав Титов впервые в карьере стал победителем чемпионата России по сквошу.

В столичном сквош-клубе «Москва» 24 февраля завершился чемпионат России по сквошу. В финале уроженец Новосибирска Владислав Титов обыграл легенду отечественного сквоша, многократного чемпиона страны и своего бывшего тренера Алексея Северинова в пяти геймах со счётом 3:2 (15:17; 11:7; 9:11; 11:3; 11:8). Матч длился 54 минуты.

«Турнир дался не очень тяжело, так как в первые два дня соперники были не самые сложные. По-настоящему непросто было в полуфинале и финале. Причём трудно было не столько физически, сколько в ментальном плане, сфере концентрации и внутреннего спокойствия. В финале от меня требовалось не отвлекаться ни на что и просто выполнять установку тренера. Противник был очень опытным, он не простил бы моих ошибок. Победить позволили хорошая подготовка, настрой и верно выбранная тактика. Было бы неплохо, чтобы чемпионат России прошёл в Новосибирске, почему нет. Для этого городу потребуются качественные корты и победа его заявки в тендере от Федерации сквоша России. Надеюсь, что и у моего земляка Александра Рожанского когда-нибудь получится стать чемпионом нашей страны, но тут всё зависит в первую очередь от его упорства на тренировках», – рассказал Владислав Титов Сиб.фм.

Переехавший из Новосибирска в Москву Александр Рожанский стал на этом чемпионате 13-м, новосибирец Владимир Лешко – 22-м.

В женской части чемпионата России-2019 победу одержала 16-летняя Алеся Алёшина из Нижнего Новгорода. Специалисты отметили, что можно с уверенностью говорить о смене поколений в российском сквоше.

Напомним, в январе новосибирская сквошистка впервые выиграла значимый турнир.

Теги: спорт соревнования

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В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

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сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

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вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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