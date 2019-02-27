В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

фото из группы Новосибирского зоопарка в соцсети «Вконтакте»

Гости Новосибирского зоопарка попробуют разгадать «мишкин» кроссворд в День полярного медведя.

Сегодня, 27 февраля, в Новосибирском зоопарке отметят Международный день полярного медведя. У посетителей будет возможность поучаствовать в квест-викторине, посвящённой виновникам торжества. Те, кто правильно ответят на вопросы, получат памятные призы.

Создатели квеста намеренно не включили в маршрут вольер белых медведей. На данный момент к арктическим хищникам не пускают посетителей, так как медвежата Герды, которые появились на свет 11 декабря, пока слишком маленькие.

«Просим вас отнестись с пониманием к таким ограничениям. Пройдёт совсем немного времени, и все смогут увидеть замечательное семейство белых медведей», – написано на сайте Новосибирского зоопарка.

Это уже третье потомство Кая и Герды. Ранее Сиб.фм рассказал о судьбе предыдущих белых медвежат.

В прошлом году в День полярного медведя Каю и Герде устроили настоящий праздник – подарили ледяной торт из замороженных фруктов, овощей, ягод и кусочков рыбы. Угощение от сотрудников зоопарка и юннатов расположили в вольере в форме сердце.

Напомним, в феврале в Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты.