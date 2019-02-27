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В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжестваРубрика: общество
27.02.2019 07:12
фото из группы Новосибирского зоопарка в соцсети «Вконтакте»
Гости Новосибирского зоопарка попробуют разгадать «мишкин» кроссворд в День полярного медведя.
Сегодня, 27 февраля, в Новосибирском зоопарке отметят Международный день полярного медведя. У посетителей будет возможность поучаствовать в квест-викторине, посвящённой виновникам торжества. Те, кто правильно ответят на вопросы, получат памятные призы.
Создатели квеста намеренно не включили в маршрут вольер белых медведей. На данный момент к арктическим хищникам не пускают посетителей, так как медвежата Герды, которые появились на свет 11 декабря, пока слишком маленькие.
«Просим вас отнестись с пониманием к таким ограничениям. Пройдёт совсем немного времени, и все смогут увидеть замечательное семейство белых медведей», – написано на сайте Новосибирского зоопарка.
Это уже третье потомство Кая и Герды. Ранее Сиб.фм рассказал о судьбе предыдущих белых медвежат.
В прошлом году в День полярного медведя Каю и Герде устроили настоящий праздник – подарили ледяной торт из замороженных фруктов, овощей, ягод и кусочков рыбы. Угощение от сотрудников зоопарка и юннатов расположили в вольере в форме сердце.
Напомним, в феврале в Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты.
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Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге
Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров
В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества
Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области
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