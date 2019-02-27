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В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

Рубрика: общество

27.02.2019 07:12

фото из группы Новосибирского зоопарка в соцсети «Вконтакте»

Гости Новосибирского зоопарка попробуют разгадать «мишкин» кроссворд в День полярного медведя.

Сегодня, 27 февраля, в Новосибирском зоопарке отметят Международный день полярного медведя. У посетителей будет возможность поучаствовать в квест-викторине, посвящённой виновникам торжества. Те, кто правильно ответят на вопросы, получат памятные призы.

Создатели квеста намеренно не включили в маршрут вольер белых медведей. На данный момент к арктическим хищникам не пускают посетителей, так как медвежата Герды, которые появились на свет 11 декабря, пока слишком маленькие. 

«Просим вас отнестись с пониманием к таким ограничениям. Пройдёт совсем немного времени, и все смогут увидеть замечательное семейство белых медведей», – написано на сайте Новосибирского зоопарка.

Это уже третье потомство Кая и Герды. Ранее Сиб.фм рассказал о судьбе предыдущих белых медвежат.

В прошлом году в День полярного медведя Каю и Герде устроили настоящий праздник – подарили ледяной торт из замороженных фруктов, овощей, ягод и кусочков рыбы. Угощение от сотрудников зоопарка и юннатов расположили в вольере в форме сердце.

Напомним, в феврале в Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты.

Теги: животные Новосибирский зоопарк

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Предложить новость

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Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

вчера 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

вчера 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

вчера 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

вчера 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

вчера 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

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