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В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

Рубрика: общество

26.02.2019 19:07

фото из группы "Типичный Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Пользователи соцсетей объявили шуточный чемпионат по фигурному катанию в Новосибирске.

Серию забавных картинок, где к зимним новосибирским тротуарами прифотошопили фигуристов, опубликовали в группе «Типичный Новосибирск» во ВКонтакте. Также там в шутку объявили о том, что городе пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.

«Неубранный лёд на улицах Новосибирска прекрасно подойдёт для проведения соревнований такого уровня», — эту цитату в соцсетях приписали к президенту федерации фигурного катания России.

В комментариях многие горожане согласились с тем, что в Новосибирске сейчас очень скользкие тротуары. Одна девушка даже рассказала, как недавно её мать упала на подобном месте и сломала себе в двух местах руку.

Другие же отнеслись к теме с юмором, отметив, что за сегодня уже сделали пару тулупов и не откажутся, если мэрия им будет выплачивать зарплату профессиональных фигуристов.

Однако нашёлся и тот, кто хорошо знаком с этой темой с другой стороны. Мужчина написал, что очень сложно убирать лёд — «его и зубами не оторвать».

Напомним, в октябре оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов.

Теги: юмор социальные сети

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сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

сегодня 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

сегодня 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

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