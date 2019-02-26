В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

фото из группы "Типичный Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Пользователи соцсетей объявили шуточный чемпионат по фигурному катанию в Новосибирске.

Серию забавных картинок, где к зимним новосибирским тротуарами прифотошопили фигуристов, опубликовали в группе «Типичный Новосибирск» во ВКонтакте. Также там в шутку объявили о том, что городе пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.

«Неубранный лёд на улицах Новосибирска прекрасно подойдёт для проведения соревнований такого уровня», — эту цитату в соцсетях приписали к президенту федерации фигурного катания России.

В комментариях многие горожане согласились с тем, что в Новосибирске сейчас очень скользкие тротуары. Одна девушка даже рассказала, как недавно её мать упала на подобном месте и сломала себе в двух местах руку.

Другие же отнеслись к теме с юмором, отметив, что за сегодня уже сделали пару тулупов и не откажутся, если мэрия им будет выплачивать зарплату профессиональных фигуристов.

Однако нашёлся и тот, кто хорошо знаком с этой темой с другой стороны. Мужчина написал, что очень сложно убирать лёд — «его и зубами не оторвать».

Напомним, в октябре оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов.