В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

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Новая линия будет проходить от метро «Золотая Нива» до нового автовокзала, который построят на Гусинобродском шоссе.

Власти города хотят потратить около 10 миллионов рублей на строительство новой трамвайной ветки. Об этом появилась информация на сайте мэрии Новосибирска.

Строительство начнётся от метро «Золотая Нива» до автовокзала на Гусинобродском шоссе. О своих планах власти заявили ещё год назад во время презентации нового вокзала. Отметим, что сейчас на этом участке дороги трамваи не ходят. Ближайшая остановка находится на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова.

Чуть ранее мэр Анатолий Локоть рассказал, что сейчас в разработке находится ещё один масштабный проект – трамвайная Плющихинская линия с выходом на сад Мичуринцев. К развитию новой трамвайной сети привлекут частных инвесторов. Конкурсные процедуры планируется провести в этом году.

По словам специалистов, это позволит решить транспортную проблему жителей отдалённого района.

Напомним, что власти Новосибирска планируют закупить около 30 новых трамвайных вагонов.