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В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

Рубрика: общество

26.02.2019 10:04

фото сайта pixabay.com

Новая линия будет проходить от метро «Золотая Нива» до нового автовокзала, который построят на Гусинобродском шоссе. 

Власти города хотят потратить около 10 миллионов рублей на строительство новой трамвайной ветки. Об этом появилась информация на сайте мэрии Новосибирска. 

Строительство начнётся от метро «Золотая Нива» до автовокзала на Гусинобродском шоссе. О своих планах власти заявили ещё год назад во время презентации нового вокзала. Отметим, что сейчас на этом участке дороги трамваи не ходят. Ближайшая остановка находится на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. 

Чуть ранее мэр Анатолий Локоть рассказал, что сейчас в разработке находится ещё один масштабный проект – трамвайная Плющихинская линия с выходом на сад Мичуринцев. К развитию новой трамвайной сети привлекут частных инвесторов. Конкурсные процедуры планируется провести в этом году. 

По словам специалистов, это позволит решить транспортную проблему жителей отдалённого района. 

Напомним, что власти Новосибирска планируют закупить около 30 новых трамвайных вагонов. 

Теги: трамвай Мэрия Новосибирска Золотая Нива

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Лента новостей

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

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