В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

фото сайта pixabay.com

Власти города объявили торги на проведение первой части ремонтных работ на дорогах города – опубликовано пять лотов.

На сайте госзакупок опубликовано пять лотов по ремонту на дорогах, которые должны будут завершиться в сентябре 2019 года

В этом году в городе должны провести ремонтные работы на шести улицах. Вчера на сайте госзакупок мэрия Новосибирска объявила аукцион по программе «Безопасные и качественные дороги».

Стоимость ремонта составит около 683 миллионов рублей, а техработы должны будут завершить ко 2 сентября этого года. «Оплата выполненных и принятых работ будет производиться в течение 30 дней с даты подписания актов», – говорится в документе.

Отремонтируют шесть участков дороги:

– на улице Гоголя от Мичурина до Ипподромской;

– на улице Фрунзе от Советской до Кошурникова;

– Бердское шоссе от улицы Одоевского до проспекта Строителей;

– на улице Жуковского от улицы Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрёстке улицы Жуковского и улицы Дмитрия Донского);

– на улице Фабричной от железнодорожного путепровода на площади Инженера Будагова до развилки Димитровского моста (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрёстке улиц Фабричной и Спартака);

– на улице Большевистской от дома № 48 до улицы Выборной (в том числе ликвидация двух мест концентрации ДТП: на перекрёстке улицы Большевистской и улицы Днепрогэсовской, и рядом со зданием по адресу Большевистская, 229).

В пресс-службе мэрии рассказали, что протяжённость дорог составит около 18 километров. Сам аукцион планируют провести 18 марта.

Напомним, в Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов.