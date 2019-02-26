6 баллов
-7
65.62 74.49
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

Рубрика: общество

26.02.2019 12:41

фото сайта pixabay.com

Власти города объявили торги на проведение первой части ремонтных работ на дорогах города – опубликовано пять лотов. 

На сайте госзакупок опубликовано пять лотов по ремонту на дорогах, которые должны будут завершиться в сентябре 2019 года 

В этом году в городе должны провести ремонтные работы на шести улицах. Вчера на сайте госзакупок мэрия Новосибирска объявила аукцион по программе «Безопасные и качественные дороги». 

Стоимость ремонта составит около 683 миллионов рублей, а техработы должны будут завершить ко 2 сентября этого года. «Оплата выполненных и принятых работ будет производиться в течение 30 дней с даты подписания актов», – говорится в документе. 

Отремонтируют шесть участков дороги:

– на улице Гоголя от Мичурина до Ипподромской;

– на улице Фрунзе от Советской до Кошурникова;

– Бердское шоссе от улицы Одоевского до проспекта Строителей;

– на улице Жуковского от улицы Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрёстке улицы Жуковского и улицы Дмитрия Донского);

– на улице Фабричной от железнодорожного путепровода на площади Инженера Будагова до развилки Димитровского моста (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрёстке улиц Фабричной и Спартака);

– на улице Большевистской от дома № 48 до улицы Выборной (в том числе ликвидация двух мест концентрации ДТП: на перекрёстке улицы Большевистской и улицы Днепрогэсовской, и рядом со зданием по адресу Большевистская, 229).

В пресс-службе мэрии рассказали, что протяжённость дорог составит около 18 километров. Сам аукцион планируют провести 18 марта. 

Напомним, в Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов.

Теги: ремонт дороги Мэрия Новосибирска

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
13.07.2018

Дороги, медицина и цеха

Андрей Травников побывал в Первомайском районе Н...

Читать далее
Image
02.07.2018

Дорогие дороги

На новосибирские магистрали по федеральному проекту потратят по...

Читать далее
Image
22.05.2018

Реставрация на миллион

Как памятники архитектуры и культуры выживают в ...

Читать далее
Image
17.05.2018

В режиме ожидания

Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...

Читать далее
Image
14.05.2018

Сверхзадачи и сверхлюди

Сборная Новосибирской области по шахматам заво...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов сегодня 10:04 В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам 23.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом