В Новосибирске погиб рабочий из-за обрушения грузового лифта

4 балла
-9
65.26 74.09
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице

вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске погиб рабочий из-за обрушения грузового лифта

Рубрика: проиcшествия

26.02.2019 11:33

фото с сайта vk.com/mass54

Молодой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб прямо на стройке. 

В строящемся гостиничном комплексе на улице Победы в Заельцовском районе погиб рабочий. Об этом сообщили спасатели МАСС.

Вчера, 25 февраля, поздно вечером на телефон дежурного службы поступило оперативное сообщение – на стройке погиб рабочий. Спасатели выехали на место и осмотрели территорию.

«По предварительным данным, произошло падение грузового лифта. И, скорее всего, 33-летний мужчина находился на нём. Точную причину мы не знаем. С какой высоты он упал — тоже неизвестно», – рассказал замдиректора МАСС Константин Максимов.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за сильного удара. Тело погибшего спасатели службы смогли вытащить из под завала, после чего перенесли его на улицу и передали следователям.

Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области сейчас проводят процессуальную проверку по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

«Уголовное дело мы ещё не завели. Только после проверки мы примем процессуальное решение», – сказал старший помощник руководителя управления Дмитрий Чечулин. 

Напомним, три дня назад, 23 февраля, двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске.

Теги: МАСС Заельцовский район улица Победы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

После нападения одной из пациенток прокуратура проверит интернат в Новосибирской области

вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор проверит информацию о кемеровских конфетах с червями

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири

вчера 20:23 Общество 0 Коммент.

После гибели запертого в горящем доме ребёнка новосибирский следком начал проверку

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали посетителей супермаркета

вчера 19:03 Хроника 0 Коммент.

Сбежавшую воспитанницу новосибирского детдома нашли на вокзале в Краснодаре

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019»

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области по тревоге подняли более двух тысяч мотострелков

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке появились уникальные карликовые мангусты

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице

вчера 16:13 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска 24.02.2019 В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей 16.02.2019 Подросток ломал лёд на середине реки в Новосибирске 09.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом