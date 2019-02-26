В Новосибирске погиб рабочий из-за обрушения грузового лифта

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Молодой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб прямо на стройке.

В строящемся гостиничном комплексе на улице Победы в Заельцовском районе погиб рабочий. Об этом сообщили спасатели МАСС.

Вчера, 25 февраля, поздно вечером на телефон дежурного службы поступило оперативное сообщение – на стройке погиб рабочий. Спасатели выехали на место и осмотрели территорию.

«По предварительным данным, произошло падение грузового лифта. И, скорее всего, 33-летний мужчина находился на нём. Точную причину мы не знаем. С какой высоты он упал — тоже неизвестно», – рассказал замдиректора МАСС Константин Максимов.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за сильного удара. Тело погибшего спасатели службы смогли вытащить из под завала, после чего перенесли его на улицу и передали следователям.

Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области сейчас проводят процессуальную проверку по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

«Уголовное дело мы ещё не завели. Только после проверки мы примем процессуальное решение», – сказал старший помощник руководителя управления Дмитрий Чечулин.

Напомним, три дня назад, 23 февраля, двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске.