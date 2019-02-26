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В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

Рубрика: общество

26.02.2019 16:05

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

По информации минздрава Новосибирской области, в регионе корью заболели 48 человек.

В регионе продолжается вспышка кори: на карантин закрыты 13 учебных заведений – школы, техникумы, лицеи. Сейчас в Новосибирске и области проводятся профилактические работы, чтобы не допустить возникновения и распространения заболевания.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Лада Шалыгина рассказала о том, что жителей области призывают ставить прививки от кори. На сегодняшний день это единственная возможность избежать заболевания.

«Важно донести до людей необходимость вакцинирования, объяснить, как обнаружить первые симптомы, чтобы вовремя обратиться к специалисту. Все медицинские организации и медработники оповещены. Областные педиатры настоятельно рекомендуют родителям прививать своих детей», – рассказала Лада Шалыгина.

Шалыгина также отметила, что в этом году вспышка заболевания произошла в баптистской общине, где люди в силу своих религиозных позиций отказываются от прививок. 300 человек из 700 контактирующих поставили прививки в первые 72 часа. Сейчас их локализовали, а посещение церкви ограничили. Инкубационный период длится две недели, поэтому на данный момент неизвестно, сколько ещё человек заболеют.

Эпидемиологи напоминают, что к основным симптомам кори относятся резкое повышение температуры до 40 градусов, сыпь на теле, боль в горле, конъюнктивит.

На данный момент в Новосибирской области обеспечен необходимый запас вакцин. Вакцинация проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства, учёбы или работы. Прививки от кори ставят в возрасте от года до 17 лет, взрослым от 18 до 35. От 36 до 55 лет проводится вакцинация представителей определённых профессий –медработников, работников образовательных организаций, вахтовиков.

Напомним, в феврале в Новосибирске зафиксировали эпидемию гриппа и ОРВИ.

Теги: здоровье вакцина эпидемия

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сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

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вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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