В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

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В Новосибирской области начались лётно-тактические ученияРубрика: общество
26.02.2019 17:02
фото с сайта минобороны России
Под Новосибирском лётчики ЦВО отработают ведение разведки и воздушного боя.
Лётно-тактические учения с личным составом отдельного авиационного полка Центрального военного округа стартовали в Новосибирской области.
Лётчики отработают воздушный бой, задачи по ведению разведки, применению ракетного и стрелково-пушечного вооружения по наземным мишеням. Лётный и инженерно-технический состав отработают подготовку вертолётов Ми-24 и Ми-8 АМТШ («Терминатор») к боевому применению.
Учения продлятся до конца недели. В них будут задействованы свыше 300 военнослужащих авиационного полка и более 20 вертолётов.
Отдельный авиационный полк ЦВО был сформирован в начале декабря 2018 года. После переформирования увеличился численный и боевой состав полка, в результате чего возросла его боевая мощь. Полк вооружён современными образцами ударных вертолётов Ми-24П и транспортно-штурмовых – Ми-8АМТШ.
Напомним, в феврале в Кемеровской области прошли учения мотострелковой бригады ЦВО.
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