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В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

Рубрика: общество

26.02.2019 17:02

фото с сайта минобороны России

Под Новосибирском лётчики ЦВО отработают ведение разведки и воздушного боя.

Лётно-тактические учения с личным составом отдельного авиационного полка Центрального военного округа стартовали в Новосибирской области. 
Лётчики отработают воздушный бой, задачи по ведению разведки, применению ракетного и стрелково-пушечного вооружения по наземным мишеням. Лётный и инженерно-технический состав отработают подготовку вертолётов Ми-24 и Ми-8 АМТШ («Терминатор») к боевому применению. 

Учения продлятся до конца недели. В них будут задействованы свыше 300 военнослужащих авиационного полка и более 20 вертолётов.

Отдельный авиационный полк ЦВО был сформирован в начале декабря 2018 года. После переформирования увеличился численный и боевой состав полка, в результате чего возросла его боевая мощь. Полк вооружён современными образцами ударных вертолётов Ми-24П и транспортно-штурмовых – Ми-8АМТШ.

Напомним, в феврале в Кемеровской области прошли учения мотострелковой бригады ЦВО.

 

Теги: учения военные ЦВО

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На Байкале развернули самый большой флаг России

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

сегодня 17:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Более 50 тонн опасных овощей и фруктов арестовали в Новосибирской области

сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Сотрудники МТС получили срок за кражу данных абонентов компании

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске починят дороги почти на 700 миллионов рублей

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Солодкин-старший обратился в суд за получением компенсации

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Рейс из Вьетнама в Новосибирск задержали на девять часов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Рихард» проиграл пивоварне иск в 750 миллионов

сегодня 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирского губернатора просят разобраться с участками под строительство на скотомогильнике

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Исследователи попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями

сегодня 09:07 Woman 0 Коммент.

Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли

сегодня 07:04 Наука 0 Коммент.

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

вчера 21:38 Общество 2 Коммент.

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