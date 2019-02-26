В Новосибирской области начались лётно-тактические учения

фото с сайта минобороны России

Под Новосибирском лётчики ЦВО отработают ведение разведки и воздушного боя.

Лётно-тактические учения с личным составом отдельного авиационного полка Центрального военного округа стартовали в Новосибирской области.

Лётчики отработают воздушный бой, задачи по ведению разведки, применению ракетного и стрелково-пушечного вооружения по наземным мишеням. Лётный и инженерно-технический состав отработают подготовку вертолётов Ми-24 и Ми-8 АМТШ («Терминатор») к боевому применению.

Учения продлятся до конца недели. В них будут задействованы свыше 300 военнослужащих авиационного полка и более 20 вертолётов.

Отдельный авиационный полк ЦВО был сформирован в начале декабря 2018 года. После переформирования увеличился численный и боевой состав полка, в результате чего возросла его боевая мощь. Полк вооружён современными образцами ударных вертолётов Ми-24П и транспортно-штурмовых – Ми-8АМТШ.

Напомним, в феврале в Кемеровской области прошли учения мотострелковой бригады ЦВО.