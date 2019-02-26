Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске

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Женщина продала арестованный судебными приставами автомобиль своей матери.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней девушки за продажу арестованного судебными приставами автомобиля. У неё была задолженность почти в 400 тысяч рублей, послужившая причиной ареста автомобиля Subaru Impreza. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сегодня, 26 февраля.

Арестованная приставами машина осталась на хранении у девушки, бывшая владелица не могла обменять или продать автомобиль и письменно была уведомлена об этом. В конце 2018 года судебные приставы вызвали сибирячку для того, чтобы продать машину в счёт погашения её долга. Девушка рассказала приставам, что продала машину своей матери вскоре после того, как на автомобиль Subaru наложили арест.

За нарушение должнице грозит срок до двух лет.

Напомним, в январе 2019 года судебные приставы искали Жерара Депардье из-за долгов в Новосибирске.