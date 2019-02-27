В Кузбассе при пожаре погибли пять взрослых и один ребёнок

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В Кузбассе при пожаре погибли пять взрослых и один ребёнокРубрика: проиcшествия
27.02.2019 11:11
Фото с сайта pixabay.com
Одноэтажный многоквартирный дом в Мариинске сгорел полностью, погибли все, кто находился внутри; тела двух детей до сих пор не найдены.
На Коммунистической улице в Мариинске Кемеровской области загорелся одноэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.
«В доме три квартиры, две из них пустовали. В одной проживала семья из восьми человек. Шестеро погибли, тела двоих детей найти не удалось», – сообщили в ведомстве.
Когда приехали пожарные, горела крыша дома. Работали четыре отделения пожарной охраны. Сейчас пожар ликвидирован.
«Устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие. Специалисты МЧС выясняют предварительную причину возгорания», – пояснили в СУ СК РФ по Кемеровской области.
Напомним, 23 февраля 2019 года кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты.
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