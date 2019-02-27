Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

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Предыдущая магнитная буря была в начале февраля.

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН спрогнозировали магнитную бурю на завтра, 28 февраля. Эту информацию подтвердил заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов.

«Солнце выходит из минимума солнечной активности, поэтому ожидается магнитная буря. Она не будет настолько сильной, чтобы вызвать у людей плохое самочувствие. В основном она скажется на северном сиянии. Оно станет ярче. Но это относится к более северным районам», – рассказал Сиб.фм Илья Орлов.

В прошлый раз магнитная буря была в начале месяца, 1 февраля. Интервал между бурями равен периоду вращения Солнца вокруг оси и составляет 27 дней.

Напомним, ночью с 11 на 12 февраля новосибирцы могли увидеть редкую комету.